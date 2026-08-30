Acarajé lidera lista de pratos imperdíveis para turistas

Originado na África, o acarajé chegou ao Brasil através dos povos escravizados e hoje é referência como atrativo bem recomendado. Tradicional na Bahia, esta comida típica lidera o ranking como prato considerado imperdível para turistas na preferência dos entrevistados de pesquisa realizada pelo portal Melhores Destinos.



O resultado apontou que com 20%, o acarajé figura como indicação preferencial sobre comida que um turista deve experimentar em viagem pelo país. No mesmo levantamento, a Bahia ficou em terceiro lugar, atrás de São Paulo e Minas Gerais, como estado mais citado entre os brasileiros quando decidem viajar para comer bem.

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Com oito perguntas sobre experiências gastronômicas, culinária regional e disposição para gastar em pratos especiais, a pesquisa ouviu 500 brasileiros maiores de 18 anos, moradores de todas as regiões do país e com acesso à internet.

Para a presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (Abam), Rita Santos, o resultado do levantamento é um reconhecimento muito importante. Ela pontuou que "o acarajé ultrapassou a Bahia e se tornou um símbolo da cultura brasileira. Mais do que uma comida, representa a ancestralidade, a identidade e a resistência das baianas de acarajé".

Porém, ainda existem desafios na profissão, apesar do ofício das Baianas de Acarajé ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2005, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e, desde 2012 tem o mesmo reconhecido do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Segundo a dirigente da Abam, a maior dificuldade "é garantir a salvaguarda do ofício, combater a descaracterização e assegurar melhores condições de trabalho e renda para as baianas", revelou, acrescentando que, por outro lado, a facilidade na profissão "é o forte reconhecimento popular do acarajé e da baiana como símbolos da cultura brasileira".

Dentro da proposta de incentivar e preservar o ofício, a Abam é uma das instituições que mobiliza a classe em busca de qualificação e preservação das tradições. Neste contexto, participa neste final de semana do II Festival de Acarajé e VI Seminário dos Povos de Terreiro de Itacaré (até hoje), congregando gastronomia, saberes tradicionais, cultura e ancestralidade.

De acordo com o secretário estadual de turismo, Maurício Bacelar, o resultado da pesquisa confirma "o que nós já sabíamos. Temos na gastronomia um importante atrativo para o turismo". Ele apontou, para além do famoso acarajé, uma diversidade de pratos especiais que variam de acordo com a região do estado, com incentivo para a utilização cada vez maior de produtos que vêm da agropecuária baiana.

Atrativo premiado

Conforme Bacelar, os restaurantes e chefs que atuam no estado colecionam premiações nacionais e internacionais, levando para longe a fama da boa cozinha, tradicional ou exótica, que deixa a culinária baiana entre as três mais lembradas do país nesta pesquisa da Melhores Destinos.

No entanto, embora a Bahia figure entre os estados mais associados à boa mesa, lidera também o ranking das gastronomias consideradas surpreendentes, mas ainda subestimadas pelos turistas, com 24% das respostas. Minas Gerais aparece logo atrás, com 23%.

Vale ressaltar que, na pesquisa, "subestimado" não significa que a culinária local seja desconhecida. Conforme os pesquisadores, embora reconhecidas, as culinárias baiana e mineira ainda são vistas pelos entrevistados como merecedoras de maior valorização, e mais visibilidade como segmento capaz de atrair visitantes.

No estado existe um movimento de apoio ao segmento gastronômico, com realização de festivais e cursos, capacitação e qualificação profissional da mão-de-obra nas 13 zonas turísticas da Bahia. Como exemplo, o secretário citou a participação da Setur-BA, neste final de semana, no II Festival de Acarajé e VI Seminário dos Povos de Terreiro de Itacaré, enfatizando também o apoio do órgão ao festival gastronômico que acontece hoje na Feira de São Joaquim.