Aos 64 anos, clássicos do Bella Napoli ganham versões congeladas

Entre o prato servido no salão e a refeição que chega pronta pelo delivery, o Bella Napoli encontrou uma terceira possibilidade. No ano em que completa 64 anos em Salvador, o restaurante italiano lança uma linha de receitas artesanais congeladas, que podem permanecer no freezer até a hora escolhida pelo cliente para levá-las ao forno.

O Bella Napoli Facile começa com filé mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango e rondelli. Os pratos custam entre R$ 60 e R$ 71 e seguem com orientações para a finalização. Além dos congelados, o lançamento inclui o limoncello produzido pela casa.

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Segundo o restaurante, a linha foi pensada para os dias em que falta tempo para cozinhar, mas não se quer abrir mão de uma refeição preparada artesanalmente. O objetivo é simplificar a rotina e preservar os sabores e processos associados à cozinha da casa.

“Queremos facilitar a vida das pessoas e permitir que elas possam levar a nossa cozinha para casa, para a praia ou para o campo e preparar o prato no momento em que desejarem”, explica Gianfrancesco Angelino, chef e proprietário do Bella Napoli.

Parmegiana está entre as receitas artesanais oferecidas na nova linha - Foto: Verônica Rabelo/Divulgação

Do delivery ao tempo do cliente

Apesar de ampliar as possibilidades de consumir os pratos fora do salão, o Facile não funciona como uma extensão do delivery. A diferença está principalmente no intervalo entre o preparo e o consumo.

No serviço de entrega, a refeição sai pronta e quente da cozinha. Na nova proposta, os pratos são produzidos artesanalmente, congelados e mantidos no freezer até o cliente decidir finalizá-los. Assim, o restaurante prepara a receita, mas a escolha do momento de levá-la ao forno fica com quem vai consumir.

O formato também permite transportar os produtos para períodos na praia ou no campo, desde que sejam mantidas as condições de conservação indicadas pelo restaurante.

Fundado em 1962, o Bella Napoli completa 64 anos em Salvador - Foto: Divulgação

Uma nova etapa aos 64 anos

Fundado em 1962, o Bella Napoli mantém uma relação especialmente próxima com a parmegiana, prato que se tornou uma das principais referências de sua cozinha. A receita atravessou gerações de clientes e aparece entre as primeiras escolhas da linha de congelados.

A novidade acrescenta outro formato a uma casa marcada pela produção artesanal e pela continuidade de suas receitas. A mudança não está na proposta da cozinha, mas na maneira de armazenar, finalizar e escolher o momento da refeição.

Inicialmente, os produtos estarão disponíveis somente no próprio Bella Napoli.

SERVIÇO

O quê: Bella Napoli Facile

Produtos: filé mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango e rondelli

Valores: de R$ 60 a R$ 71

Onde comprar: no Bella Napoli

Instagram: @bellanapolirestaurante