PRATICIDADE À MESA
Aos 64 anos, clássicos do Bella Napoli ganham versões congeladas
Novidade busca facilitar a rotina sem abrir mão do sabor e do preparo artesanal
Entre o prato servido no salão e a refeição que chega pronta pelo delivery, o Bella Napoli encontrou uma terceira possibilidade. No ano em que completa 64 anos em Salvador, o restaurante italiano lança uma linha de receitas artesanais congeladas, que podem permanecer no freezer até a hora escolhida pelo cliente para levá-las ao forno.
O Bella Napoli Facile começa com filé mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango e rondelli. Os pratos custam entre R$ 60 e R$ 71 e seguem com orientações para a finalização. Além dos congelados, o lançamento inclui o limoncello produzido pela casa.
Segundo o restaurante, a linha foi pensada para os dias em que falta tempo para cozinhar, mas não se quer abrir mão de uma refeição preparada artesanalmente. O objetivo é simplificar a rotina e preservar os sabores e processos associados à cozinha da casa.
“Queremos facilitar a vida das pessoas e permitir que elas possam levar a nossa cozinha para casa, para a praia ou para o campo e preparar o prato no momento em que desejarem”, explica Gianfrancesco Angelino, chef e proprietário do Bella Napoli.
Do delivery ao tempo do cliente
Apesar de ampliar as possibilidades de consumir os pratos fora do salão, o Facile não funciona como uma extensão do delivery. A diferença está principalmente no intervalo entre o preparo e o consumo.
No serviço de entrega, a refeição sai pronta e quente da cozinha. Na nova proposta, os pratos são produzidos artesanalmente, congelados e mantidos no freezer até o cliente decidir finalizá-los. Assim, o restaurante prepara a receita, mas a escolha do momento de levá-la ao forno fica com quem vai consumir.
O formato também permite transportar os produtos para períodos na praia ou no campo, desde que sejam mantidas as condições de conservação indicadas pelo restaurante.
Uma nova etapa aos 64 anos
Fundado em 1962, o Bella Napoli mantém uma relação especialmente próxima com a parmegiana, prato que se tornou uma das principais referências de sua cozinha. A receita atravessou gerações de clientes e aparece entre as primeiras escolhas da linha de congelados.
A novidade acrescenta outro formato a uma casa marcada pela produção artesanal e pela continuidade de suas receitas. A mudança não está na proposta da cozinha, mas na maneira de armazenar, finalizar e escolher o momento da refeição.
Inicialmente, os produtos estarão disponíveis somente no próprio Bella Napoli.
SERVIÇO
O quê: Bella Napoli Facile
Produtos: filé mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango e rondelli
Valores: de R$ 60 a R$ 71
Onde comprar: no Bella Napoli
Instagram: @bellanapolirestaurante