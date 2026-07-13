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Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer mousse cremoso e fácil
Doce é ideal para quem busca praticidade
Com apenas 2 ingredientes, é possível fazer esse doce rápido e fácil para impressionar no almoço de família. Ideal para quem busca praticidade, o prato dispensa o uso de açúcar, leite condensado ou gelatina.
O mousse se sobressai pela sua versatilidade que pode obter diferentes sabores conforme a preferência de quem o prepara. Além de ser uma opção prática que não necessita de fogão.
Confira a receita de mousse cremoso!
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Receita de mousse cremoso
Ingredientes
- 2 caixinhas de creme de leite.
- 1 pacotinho de suco em pó no sabor de sua preferência.
Modo de Preparo
- No liquidificador, adicione as duas caixinhas de creme de leite;
- Acrescente o pacotinho de suco em pó;
- Bata a mistura por aproximadamente dois minutos ou até que fique completamente homogênea e com uma textura bem cremosa;
- Despeje o conteúdo em potinhos individuais ou em uma travessa maior, caso decida dobrar a receita para a família;
- Leve à geladeira por cerca de 30 minutos, tempo suficiente para a mousse descansar e adquirir uma consistência mais firme.