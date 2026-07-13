Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer mousse cremoso e fácil

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Com apenas 2 ingredientes, é possível fazer esse doce rápido e fácil para impressionar no almoço de família. Ideal para quem busca praticidade, o prato dispensa o uso de açúcar, leite condensado ou gelatina.

O mousse se sobressai pela sua versatilidade que pode obter diferentes sabores conforme a preferência de quem o prepara. Além de ser uma opção prática que não necessita de fogão.

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Confira a receita de mousse cremoso!

Receita de mousse cremoso

Ingredientes

2 caixinhas de creme de leite.

1 pacotinho de suco em pó no sabor de sua preferência.

Modo de Preparo