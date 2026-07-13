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Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer mousse cremoso e fácil

Doce é ideal para quem busca praticidade

Agatha Victoria Reis
Por
Mousse cremoso pode ter diversos sabores
Mousse cremoso pode ter diversos sabores - Foto: Reprodução| Freepik

Com apenas 2 ingredientes, é possível fazer esse doce rápido e fácil para impressionar no almoço de família. Ideal para quem busca praticidade, o prato dispensa o uso de açúcar, leite condensado ou gelatina.

O mousse se sobressai pela sua versatilidade que pode obter diferentes sabores conforme a preferência de quem o prepara. Além de ser uma opção prática que não necessita de fogão.

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Confira a receita de mousse cremoso!

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Receita de mousse cremoso

Ingredientes

  • 2 caixinhas de creme de leite.
  • 1 pacotinho de suco em pó no sabor de sua preferência.

Modo de Preparo

  • No liquidificador, adicione as duas caixinhas de creme de leite;
  • Acrescente o pacotinho de suco em pó;
  • Bata a mistura por aproximadamente dois minutos ou até que fique completamente homogênea e com uma textura bem cremosa;
  • Despeje o conteúdo em potinhos individuais ou em uma travessa maior, caso decida dobrar a receita para a família;
  • Leve à geladeira por cerca de 30 minutos, tempo suficiente para a mousse descansar e adquirir uma consistência mais firme.
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Tags

doce gastronomia sobremesa

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