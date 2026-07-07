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PRATICIDADE

Aprenda a fazer pão de queijo na frigideira em apenas 5 minutos

Veja receita prática para um café da manhã reforçado

Agatha Victoria Reis
Por
Pão de queijo
Pão de queijo - Foto: Reprodução| Freepik

Essa receita é ideal para quem busca um café da manhã prático sem perder tempo na cozinha. O pão de queijo de frigideira fica pronto em apenas 5 minutos e leva poucos ingredientes.

Além de poder ser servido acompanhado de manteiga, geleias ou requeijão. O resultado é uma massa douradinha e macia pronta para o dia a dia. Confira a receita ensinada pelo site TudoGostoso.

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Receita de pão de queijo na frigideira

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 40 g de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 3 colheres de sopa de queijo ralado
  • ½ colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de óleo ou manteiga para a frigideira.
  • Pimenta-do-reino e orégano a gosto (opcional)

Modo de preparo

  • Coloque o ovo em uma tigela e bata por alguns segundos até que a clara e a gema estejam misturadas.
  • Adicione o leite, o sal e o fermento em pó. Misture novamente para distribuir o fermento de forma uniforme.
  • Adicione a farinha aos poucos. A mistura deve ficar espessa, mas ainda fácil de espalhar com uma colher.
  • Adicione o queijo ralado e misture até que esteja distribuído de forma uniforme na massa. Neste ponto, você também pode adicionar orégano ou pimenta.
  • Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte-a com uma quantidade mínima de óleo ou manteiga.
  • Despeje a mistura e espalhe, formando um círculo com aproximadamente um centímetro de espessura.
  • Cubra a panela e cozinhe por dois minutos e meio, até que as bordas estejam firmes e a base dourada.
  • Vire o pão com uma espátula larga e cozinhe por mais dois a três minutos. Retire-o quando o centro estiver firme e não houver partes úmidas na massa.

Veja vídeo:

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Tags

gastronomia receita

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