Aprenda a fazer pão de queijo na frigideira em apenas 5 minutos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Essa receita é ideal para quem busca um café da manhã prático sem perder tempo na cozinha. O pão de queijo de frigideira fica pronto em apenas 5 minutos e leva poucos ingredientes.

Além de poder ser servido acompanhado de manteiga, geleias ou requeijão. O resultado é uma massa douradinha e macia pronta para o dia a dia. Confira a receita ensinada pelo site TudoGostoso.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Receita de pão de queijo na frigideira

Ingredientes

1 ovo

40 g de farinha de trigo

2 colheres de sopa de leite

3 colheres de sopa de queijo ralado

½ colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de óleo ou manteiga para a frigideira.

Pimenta-do-reino e orégano a gosto (opcional)

Modo de preparo

Coloque o ovo em uma tigela e bata por alguns segundos até que a clara e a gema estejam misturadas.

Adicione o leite, o sal e o fermento em pó. Misture novamente para distribuir o fermento de forma uniforme.

Adicione a farinha aos poucos. A mistura deve ficar espessa, mas ainda fácil de espalhar com uma colher.

Adicione o queijo ralado e misture até que esteja distribuído de forma uniforme na massa. Neste ponto, você também pode adicionar orégano ou pimenta.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte-a com uma quantidade mínima de óleo ou manteiga.

Despeje a mistura e espalhe, formando um círculo com aproximadamente um centímetro de espessura.

Cubra a panela e cozinhe por dois minutos e meio, até que as bordas estejam firmes e a base dourada.

Vire o pão com uma espátula larga e cozinhe por mais dois a três minutos. Retire-o quando o centro estiver firme e não houver partes úmidas na massa.

Veja vídeo: