Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer salgado econômico e crocante

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Já pensou em preparar um salgado frito fácil e econômico usando apenas dois ingredientes: creme de leite e farinha de trigo? Essa receita é ideal para quem busca uma opção rápida, versátil e prática.

O resultado é um salgado crocante por fora e sequinho. Confira a receita desse lanche simples, perfeito para quem deseja economizar ou até mesmo garantir uma renda extra.

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Receita de Salgado

Ingredientes

Para a massa:

Creme de leite: 1 caixinha

Farinha de trigo: 200g

Para o recheio:

300g de carne moída

2 dentes de Alho

1 cebola

1 pimentão

1 colher rasa de caldo de carne Colorau

Requeijão cremoso (opcional)

Para empanar (opcional):

Água

Farinha de rosca

Modo de Preparo

Doure o alho e refogue a cebola e o pimentão com os temperos de sua preferência. Acrescente a carne moída, o caldo de carne e o coloral, deixando refogar bem;

Misture uma colher de farinha de trigo em 200ml de água e despeje na carne. Cozinhe em fogo baixo até que o recheio fique firme e bom para trabalhar;

Em uma tigela, coloque a caixinha de creme de leite. Vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, misturando inicialmente com uma colher e depois com as mãos;

Amasse até formar uma massa lisinha que não grude nas mãos. Esta massa não precisa descansar;

Abra a massa sobre uma bancada (ela é boa o suficiente para não precisar polvilhar trigo). Corte círculos na massa usando uma xícara para manter um tamanho padrão;

Coloque um pouco de requeijão e o recheio de carne no centro. Junte as pontas e aperte bem para fechar, modelando no formato de bolinho ou pastel;

Se desejar empanar, passe o salgado rapidamente na água e depois na farinha de rosca. Aqueça o óleo (não precisa estar excessivamente quente) e frite os salgados;