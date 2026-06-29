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GASTRONOMIA

Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer salgado econômico e crocante

Receita é ideal para quem busca economizar

Agatha Victoria Reis
Por
Salgado
Salgado - Foto: Reprodução| Freepik

Já pensou em preparar um salgado frito fácil e econômico usando apenas dois ingredientes: creme de leite e farinha de trigo? Essa receita é ideal para quem busca uma opção rápida, versátil e prática.

O resultado é um salgado crocante por fora e sequinho. Confira a receita desse lanche simples, perfeito para quem deseja economizar ou até mesmo garantir uma renda extra.

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Receita de Salgado

Ingredientes

Para a massa:

  • Creme de leite: 1 caixinha
  • Farinha de trigo: 200g

Para o recheio:

  • 300g de carne moída
  • 2 dentes de Alho
  • 1 cebola
  • 1 pimentão
  • 1 colher rasa de caldo de carne Colorau
  • Requeijão cremoso (opcional)

Para empanar (opcional):

  • Água
  • Farinha de rosca

Modo de Preparo

  • Doure o alho e refogue a cebola e o pimentão com os temperos de sua preferência. Acrescente a carne moída, o caldo de carne e o coloral, deixando refogar bem;
  • Misture uma colher de farinha de trigo em 200ml de água e despeje na carne. Cozinhe em fogo baixo até que o recheio fique firme e bom para trabalhar;
  • Em uma tigela, coloque a caixinha de creme de leite. Vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, misturando inicialmente com uma colher e depois com as mãos;
  • Amasse até formar uma massa lisinha que não grude nas mãos. Esta massa não precisa descansar;
  • Abra a massa sobre uma bancada (ela é boa o suficiente para não precisar polvilhar trigo). Corte círculos na massa usando uma xícara para manter um tamanho padrão;
  • Coloque um pouco de requeijão e o recheio de carne no centro. Junte as pontas e aperte bem para fechar, modelando no formato de bolinho ou pastel;
  • Se desejar empanar, passe o salgado rapidamente na água e depois na farinha de rosca. Aqueça o óleo (não precisa estar excessivamente quente) e frite os salgados;
  • O processo de fritura é muito rápido, mais do que salgados de massa cozida. Retire quando estiverem dourados e crocantes.
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