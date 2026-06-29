GASTRONOMIA
Apenas 2 ingredientes: aprenda a fazer salgado econômico e crocante
Receita é ideal para quem busca economizar
Já pensou em preparar um salgado frito fácil e econômico usando apenas dois ingredientes: creme de leite e farinha de trigo? Essa receita é ideal para quem busca uma opção rápida, versátil e prática.
O resultado é um salgado crocante por fora e sequinho. Confira a receita desse lanche simples, perfeito para quem deseja economizar ou até mesmo garantir uma renda extra.
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Receita de Salgado
Ingredientes
Para a massa:
- Creme de leite: 1 caixinha
- Farinha de trigo: 200g
Para o recheio:
- 300g de carne moída
- 2 dentes de Alho
- 1 cebola
- 1 pimentão
- 1 colher rasa de caldo de carne Colorau
- Requeijão cremoso (opcional)
Para empanar (opcional):
- Água
- Farinha de rosca
Modo de Preparo
- Doure o alho e refogue a cebola e o pimentão com os temperos de sua preferência. Acrescente a carne moída, o caldo de carne e o coloral, deixando refogar bem;
- Misture uma colher de farinha de trigo em 200ml de água e despeje na carne. Cozinhe em fogo baixo até que o recheio fique firme e bom para trabalhar;
- Em uma tigela, coloque a caixinha de creme de leite. Vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, misturando inicialmente com uma colher e depois com as mãos;
- Amasse até formar uma massa lisinha que não grude nas mãos. Esta massa não precisa descansar;
- Abra a massa sobre uma bancada (ela é boa o suficiente para não precisar polvilhar trigo). Corte círculos na massa usando uma xícara para manter um tamanho padrão;
- Coloque um pouco de requeijão e o recheio de carne no centro. Junte as pontas e aperte bem para fechar, modelando no formato de bolinho ou pastel;
- Se desejar empanar, passe o salgado rapidamente na água e depois na farinha de rosca. Aqueça o óleo (não precisa estar excessivamente quente) e frite os salgados;
- O processo de fritura é muito rápido, mais do que salgados de massa cozida. Retire quando estiverem dourados e crocantes.