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GASTRONOMIA

Nem canjica, nem pamonha: sobremesa de milho cremosa para o São João

Confira receita que vai surpreender seu festejo junino

Agatha Victoria Reis
Por
Receitas de milho
Receitas de milho - Foto: Imagem criada por IA

Durante os festejos juninos, as comidas típicas ganham destaque nas cozinhas brasileiras. Entre canjicas, bolos e pamonhas, está o tradicional curau de milho.

Com poucos ingredientes e uma textura cremosa, o grande diferencial desta receita é o uso do milho-verde fresco, retirado diretamente da espiga. O resultado é um curau saboroso, cremoso e perfeito para aquecer os dias mais frios do São João. Confira!

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Receita de Curau de Milho

Imagem ilustrativa da imagem Nem canjica, nem pamonha: sobremesa de milho cremosa para o São João
Foto: Reprodução| Shutterstock

Ingredientes

  • 4 espigas de milho
  • 3 xícaras (chá) de leite
  • 1 colher (sobremesa) de manteiga
  • 1 caixa de leite condensado
  • canela para polvilhar

Modo de preparo

  • Coloque o milho cortado no liquidificador e bata junto com o leite até triturar completamente.
  • Despeje essa mistura em uma panela e adicione a manteiga.
  • Leve ao fogo médio e cozinhe por alguns minutos, mexendo sempre.
  • Retire momentaneamente a panela do fogo e incorpore o leite condensado.
  • Mexa bem e retorne ao fogo, continuando o movimento até que o creme engrosse e atinja o ponto desejado.
  • Transfira o conteúdo para uma travessa de vidro, salpique a canela em pó por cima e aguarde esfriar antes de servir.
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