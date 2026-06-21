GASTRONOMIA
Nem canjica, nem pamonha: sobremesa de milho cremosa para o São João
Confira receita que vai surpreender seu festejo junino
Durante os festejos juninos, as comidas típicas ganham destaque nas cozinhas brasileiras. Entre canjicas, bolos e pamonhas, está o tradicional curau de milho.
Com poucos ingredientes e uma textura cremosa, o grande diferencial desta receita é o uso do milho-verde fresco, retirado diretamente da espiga. O resultado é um curau saboroso, cremoso e perfeito para aquecer os dias mais frios do São João. Confira!
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Receita de Curau de Milho
Ingredientes
- 4 espigas de milho
- 3 xícaras (chá) de leite
- 1 colher (sobremesa) de manteiga
- 1 caixa de leite condensado
- canela para polvilhar
Modo de preparo
- Coloque o milho cortado no liquidificador e bata junto com o leite até triturar completamente.
- Despeje essa mistura em uma panela e adicione a manteiga.
- Leve ao fogo médio e cozinhe por alguns minutos, mexendo sempre.
- Retire momentaneamente a panela do fogo e incorpore o leite condensado.
- Mexa bem e retorne ao fogo, continuando o movimento até que o creme engrosse e atinja o ponto desejado.
- Transfira o conteúdo para uma travessa de vidro, salpique a canela em pó por cima e aguarde esfriar antes de servir.