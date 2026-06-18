Licor de maracujá cremoso: aprenda a fazer receita para o São João

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Uma das bebidas mais tradicionais do São João, o licor é presença garantida nos festejos juninos. Entre a variedade de sabores, o licor de maracujá se destaca pela combinação entre o doce e o cítrico, além de poder ser preparado em casa com poucos ingredientes.

Além do maracujá, há opções como jenipapo, chocolate, doce de leite, milho-verde, cravo e canela, quentão e maçã com canela. Confira a receita artesanal de licor de maracujá e aproveite para celebrar o São João com uma bebida feita em casa.

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Receita de Licor de Maracujá Artesanal

Ingredientes

1 xícara (chá) de polpa de maracujá (aproximadamente 4 maracujás médios)

2 xícaras (chá) de água

1/2 xícara (chá) de açúcar

150g de chocolate nobre picado

1 caixinha de creme de leite

1 caixinha (395g) de leite condensado

1 e 1/2 xícara (chá) de vodka ou cachaça

Modo de Preparo

Bata a polpa do maracujá com a água no liquidificador e peneire a mistura diretamente em uma panela. Para um licor mais "lisinho", evite triturar demais os caroços no liquidificador;

Adicione o açúcar ao suco peneirado e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando por 2 minutos após o início da fervura;

Desligue o fogo e acrescente o chocolate nobre picado, mexendo até derreter completamente;

Em seguida, misture o creme de leite (é normal se a mistura parecer levemente talhada neste ponto; ela ficará cremosa depois);

No liquidificador, coloque o leite condensado e adicione a mistura da panela ainda morna (não coloque fervendo). Bata por cerca de 2 minutos e deixe a mistura esfriar até atingir a temperatura ambiente;

Quando a base estiver totalmente fria, adicione a vodka ou a cachaça e bata novamente até que tudo esteja bem misturado;

Transfira para garrafas limpas. A receita rende aproximadamente 1,5 litro de licor. O licor deve ser servido bem gelado, apresentando uma consistência muito cremosa, semelhante a um "mousse com álcool".

Veja: