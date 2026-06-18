SÃO JOÃO
Licor de maracujá cremoso: aprenda a fazer receita para o São João
Bebida é uma das mais tradicionais dos festejos juninos
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Uma das bebidas mais tradicionais do São João, o licor é presença garantida nos festejos juninos. Entre a variedade de sabores, o licor de maracujá se destaca pela combinação entre o doce e o cítrico, além de poder ser preparado em casa com poucos ingredientes.
Além do maracujá, há opções como jenipapo, chocolate, doce de leite, milho-verde, cravo e canela, quentão e maçã com canela. Confira a receita artesanal de licor de maracujá e aproveite para celebrar o São João com uma bebida feita em casa.
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Receita de Licor de Maracujá Artesanal
Ingredientes
- 1 xícara (chá) de polpa de maracujá (aproximadamente 4 maracujás médios)
- 2 xícaras (chá) de água
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 150g de chocolate nobre picado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 caixinha (395g) de leite condensado
- 1 e 1/2 xícara (chá) de vodka ou cachaça
Modo de Preparo
- Bata a polpa do maracujá com a água no liquidificador e peneire a mistura diretamente em uma panela. Para um licor mais "lisinho", evite triturar demais os caroços no liquidificador;
- Adicione o açúcar ao suco peneirado e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando por 2 minutos após o início da fervura;
- Desligue o fogo e acrescente o chocolate nobre picado, mexendo até derreter completamente;
- Em seguida, misture o creme de leite (é normal se a mistura parecer levemente talhada neste ponto; ela ficará cremosa depois);
- No liquidificador, coloque o leite condensado e adicione a mistura da panela ainda morna (não coloque fervendo). Bata por cerca de 2 minutos e deixe a mistura esfriar até atingir a temperatura ambiente;
- Quando a base estiver totalmente fria, adicione a vodka ou a cachaça e bata novamente até que tudo esteja bem misturado;
- Transfira para garrafas limpas. A receita rende aproximadamente 1,5 litro de licor. O licor deve ser servido bem gelado, apresentando uma consistência muito cremosa, semelhante a um "mousse com álcool".
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