GASTRONOMIA
PRÁTICO!

Apenas 3 ingredientes: bolo de algodão rápido, leve e sem farinha

Essa receita é perfeita para o lanche da tarde em família

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/11/2025 - 18:41 h
Bolo de algodão
Bolo de algodão -

Para espantar o frio, nada melhor do que um bolo quentinho saindo do forno. Com apenas três ingredientes, é possível preparar o famoso bolo de algodão, conhecido pela textura fofinha e macia, uma ótima opção para o lanche da tarde em família.

A receita, ensinada pelo canal Receitas da Mih, leva apenas ovos, leite condensado e amido de milho, sendo também uma alternativa sem glúten, já que não utiliza farinha de trigo. Gostou da praticidade? Confira como fazer!

Receita de Bolo de Algodão

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 caixinha de leite condensado
  • 2 xícaras (chá) de amido de milho

Modo de preparo

  • Separe as claras das gemas.
  • Na batedeira, bata as claras até atingir o ponto de neve. Reserve.
  • Em seguida, bata as gemas com o leite condensado até formar um creme claro.
  • Acrescente o amido de milho e misture levemente antes de ligar a batedeira novamente para evitar bagunça.
  • Bata até obter um creme homogêneo.
  • Incorpore essa mistura às claras em neve, mexendo delicadamente até ficar bem lisinha.
  • Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e amido de milho.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos.
  • Retire, deixe amornar e desenforme.
  • Sirva e aproveite!

