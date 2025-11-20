Apenas 3 ingredientes: bolo de algodão rápido, leve e sem farinha

Bolo de algodão - Foto: Reprodução| Freepik

Para espantar o frio, nada melhor do que um bolo quentinho saindo do forno. Com apenas três ingredientes, é possível preparar o famoso bolo de algodão, conhecido pela textura fofinha e macia, uma ótima opção para o lanche da tarde em família.

A receita, ensinada pelo canal Receitas da Mih, leva apenas ovos, leite condensado e amido de milho, sendo também uma alternativa sem glúten, já que não utiliza farinha de trigo. Gostou da praticidade? Confira como fazer!

Receita de Bolo de Algodão

Ingredientes

4 ovos

1 caixinha de leite condensado

2 xícaras (chá) de amido de milho

Modo de preparo

Separe as claras das gemas.

Na batedeira, bata as claras até atingir o ponto de neve. Reserve.

Em seguida, bata as gemas com o leite condensado até formar um creme claro.

Acrescente o amido de milho e misture levemente antes de ligar a batedeira novamente para evitar bagunça.

Bata até obter um creme homogêneo.

Incorpore essa mistura às claras em neve, mexendo delicadamente até ficar bem lisinha.

Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e amido de milho.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos.

Retire, deixe amornar e desenforme.