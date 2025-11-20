PRÁTICO!
Apenas 3 ingredientes: bolo de algodão rápido, leve e sem farinha
Essa receita é perfeita para o lanche da tarde em família
Para espantar o frio, nada melhor do que um bolo quentinho saindo do forno. Com apenas três ingredientes, é possível preparar o famoso bolo de algodão, conhecido pela textura fofinha e macia, uma ótima opção para o lanche da tarde em família.
A receita, ensinada pelo canal Receitas da Mih, leva apenas ovos, leite condensado e amido de milho, sendo também uma alternativa sem glúten, já que não utiliza farinha de trigo. Gostou da praticidade? Confira como fazer!
Receita de Bolo de Algodão
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 caixinha de leite condensado
- 2 xícaras (chá) de amido de milho
Modo de preparo
- Separe as claras das gemas.
- Na batedeira, bata as claras até atingir o ponto de neve. Reserve.
- Em seguida, bata as gemas com o leite condensado até formar um creme claro.
- Acrescente o amido de milho e misture levemente antes de ligar a batedeira novamente para evitar bagunça.
- Bata até obter um creme homogêneo.
- Incorpore essa mistura às claras em neve, mexendo delicadamente até ficar bem lisinha.
- Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e amido de milho.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos.
- Retire, deixe amornar e desenforme.
- Sirva e aproveite!
