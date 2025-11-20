Comer ovos todos os dias faz bem? Veja o que realmente acontece no seu corpo

ovos fornecem nutrientes que ajudam desde a construção muscular até o funcionamento do sistema imunológico - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os ovos estão entre os alimentos mais versáteis e queridos — especialmente por quem treina —, mas também carregam aquela velha dúvida: afinal, dá para comer ovo todo dia sem prejudicar a saúde?

Ricos em proteínas de alta qualidade, os ovos fornecem nutrientes que ajudam desde a construção muscular até o funcionamento do sistema imunológico. Gema e clara concentram ferro, zinco, vitaminas A, D, E e K, além de fósforo, vitamina B12 e lecitinas — uma combinação potente para quem busca energia e equilíbrio nutricional.

E o melhor: para pessoas sem doenças metabólicas ou restrições médicas, consumir ovos diariamente não apenas é seguro, como pode trazer benefícios.

Um estudo científico aponta que ingerir até três ovos inteiros ao dia melhora o perfil lipídico, os parâmetros sanguíneos e até níveis de colina e aminoácidos essenciais.

Mas e o colesterol? O ovo aumenta mesmo?

Esse ainda é o maior mito ao redor do alimento. Embora a gema contenha colesterol, ele não é o grande vilão responsável por elevar o LDL (o colesterol ruim) no organismo.

Hoje se sabe que o colesterol presente nos ovos tem pouco impacto direto nos níveis sanguíneos da maioria das pessoas. Ou seja: o medo exagerado ficou no passado.

Principais benefícios de incluir ovos na rotina

Proteína de alta qualidade: contribui para hormônios, enzimas e construção muscular.

contribui para hormônios, enzimas e construção muscular. Vitaminas e minerais essenciais: A, D, E, complexo B, ferro, cálcio, magnésio, potássio, zinco e selênio fortalecem imunidade e ossos.

A, D, E, complexo B, ferro, cálcio, magnésio, potássio, zinco e selênio fortalecem imunidade e ossos. Visão protegida: luteína e zeaxantina ajudam a prevenir degeneração macular e catarata.

luteína e zeaxantina ajudam a prevenir degeneração macular e catarata. Cérebro mais ativo: a colina favorece memória, aprendizado e equilíbrio do sistema nervoso.

a colina favorece memória, aprendizado e equilíbrio do sistema nervoso. Controle da fome: a saciedade melhora, facilitando dietas de perda de peso.

a saciedade melhora, facilitando dietas de perda de peso. Apoio ao metabolismo: ajuda a manter triglicerídeos sob controle.

ajuda a manter triglicerídeos sob controle. Redução de riscos: estudos associam o consumo regular a menor risco de derrames, doenças cardíacas, inflamações e oxidação celular.

O que considerar antes de colocar ovo no prato todos os dias

Mesmo sendo um alimento completo, alguns cuidados são importantes:

Impacto no colesterol: para a maioria, o efeito é mínimo, mas vale priorizar métodos mais leves, como ovos cozidos ou no vapor, evitando frituras frequentes.

Nada de exageros: comer quantidades absurdas (como dezenas de ovos por dia) pode causar ganho de peso, sobrecarga nos rins e desequilíbrios nutricionais — afinal, o alimento não oferece fibras nem todos os nutrientes necessários.

Cada corpo é único: pessoas com doenças metabólicas ou condições específicas precisam de orientação de um médico ou nutricionista para definir o consumo ideal.