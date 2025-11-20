GASTRONOMIA
Comer ovos todos os dias faz bem? Veja o que realmente acontece no seu corpo
Entenda os principais benefícios de incluir ovos na rotina alimentar
Por Iarla Queiroz
Os ovos estão entre os alimentos mais versáteis e queridos — especialmente por quem treina —, mas também carregam aquela velha dúvida: afinal, dá para comer ovo todo dia sem prejudicar a saúde?
Ricos em proteínas de alta qualidade, os ovos fornecem nutrientes que ajudam desde a construção muscular até o funcionamento do sistema imunológico. Gema e clara concentram ferro, zinco, vitaminas A, D, E e K, além de fósforo, vitamina B12 e lecitinas — uma combinação potente para quem busca energia e equilíbrio nutricional.
E o melhor: para pessoas sem doenças metabólicas ou restrições médicas, consumir ovos diariamente não apenas é seguro, como pode trazer benefícios.
Um estudo científico aponta que ingerir até três ovos inteiros ao dia melhora o perfil lipídico, os parâmetros sanguíneos e até níveis de colina e aminoácidos essenciais.
Mas e o colesterol? O ovo aumenta mesmo?
Esse ainda é o maior mito ao redor do alimento. Embora a gema contenha colesterol, ele não é o grande vilão responsável por elevar o LDL (o colesterol ruim) no organismo.
Hoje se sabe que o colesterol presente nos ovos tem pouco impacto direto nos níveis sanguíneos da maioria das pessoas. Ou seja: o medo exagerado ficou no passado.
Principais benefícios de incluir ovos na rotina
- Proteína de alta qualidade: contribui para hormônios, enzimas e construção muscular.
- Vitaminas e minerais essenciais: A, D, E, complexo B, ferro, cálcio, magnésio, potássio, zinco e selênio fortalecem imunidade e ossos.
- Visão protegida: luteína e zeaxantina ajudam a prevenir degeneração macular e catarata.
- Cérebro mais ativo: a colina favorece memória, aprendizado e equilíbrio do sistema nervoso.
- Controle da fome: a saciedade melhora, facilitando dietas de perda de peso.
- Apoio ao metabolismo: ajuda a manter triglicerídeos sob controle.
- Redução de riscos: estudos associam o consumo regular a menor risco de derrames, doenças cardíacas, inflamações e oxidação celular.
O que considerar antes de colocar ovo no prato todos os dias
Mesmo sendo um alimento completo, alguns cuidados são importantes:
Impacto no colesterol: para a maioria, o efeito é mínimo, mas vale priorizar métodos mais leves, como ovos cozidos ou no vapor, evitando frituras frequentes.
Nada de exageros: comer quantidades absurdas (como dezenas de ovos por dia) pode causar ganho de peso, sobrecarga nos rins e desequilíbrios nutricionais — afinal, o alimento não oferece fibras nem todos os nutrientes necessários.
Cada corpo é único: pessoas com doenças metabólicas ou condições específicas precisam de orientação de um médico ou nutricionista para definir o consumo ideal.
