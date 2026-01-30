As 5 melhores carnes para preparar na airfryer, segundo especialistas

Eletrodoméstico se tornou um dos mais queridos da cozinha - Foto: Reprodução | Freepik

Um dos eletrodomésticos mais queridos da cozinha, a airfryer se tornou aliada no preparo de diversas proteínas, inclusive a carne. No entanto, uma dúvida ainda é comum nos lares brasileiros: como preparar a carne de forma que ela fique macia, suculenta e dourada no aparelho?

Segundo açougueiros, o segredo para um bom resultado não está apenas no tempo ou na temperatura, mas principalmente na escolha do corte. Algumas carnes respondem melhor ao calor intenso e à circulação de ar da airfryer, garantindo textura e sabor ideais.

Entre os cortes bovinos mais indicados, o contra-filé se destaca. Por possuir gordura natural, ele ajuda a manter a suculência durante o preparo. Ainda de acordo com especialistas, não é recomendado utilizar carnes muito grossas, já que o eletrodoméstico pode não cozinhar o interior de forma uniforme.

Quais carnes são ideais para a airfryer?

Miolo de alcatra: Uniforme e macia, essa carne é bastante recomendada para o preparo na airfryer, garantindo um bom resultado sem ressecar.

Patinho: Opção mais magra, é indicada quando cortada em bifes médios ou cubos. Ideal para quem prefere carnes no ponto certo e com menos gordura.

Costelinha ou lombo suíno: No grupo das carnes suínas, esses cortes se destacam. Quando bem temperados, ficam dourados por fora e macios por dentro, sem necessidade de óleo.