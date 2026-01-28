Drink dos signos e vista do céu 360º: 4 atrações imperdíveis em São Paulo

Restaurante Seen São Paulo reúne gastronomia e uma vista ampla em 360º do skyline paulistano - Foto: Divulgação

Diversa, intensa e sempre em movimento, São Paulo é daquelas cidades que se reinventam a cada visita. Entre arte, gastronomia e experiências urbanas únicas, a capital paulista oferece um roteiro que agrada tanto quem busca sofisticação quanto quem quer explorar a cidade a pé, sem pressa.

O Portal A TARDE esteve na chamada “Terra da Garoa” em meio ao seu aniversário de 472 anos celebrado no último domingo, 25, e reúne, a seguir, dicas de onde se hospedar, comer bem e aproveitar alguns dos principais cartões-postais paulistanos, em um roteiro que combina cultura, boa mesa e a energia urbana que faz de São Paulo um destino sempre atual.

Gastronomia com vista para a cidade

O drink capricórnio | Foto: Divulgação

Instalado no topo do Hotel Tivoli Mofarrej, o Seen São Paulo reúne gastronomia contemporânea, coquetelaria e uma vista ampla em 360º do skyline paulistano. O ambiente cosmopolita faz do espaço uma boa escolha para quem quer encerrar o dia observando a cidade do alto, seja em um jantar ou em encontros mais informais.

A reportagem experimentou um menu especial assinado pela chef Gizely Rocha, que transitava entre o clássico e o contemporâneo. Um dos queridinhos da noite foi o carpaccio de polvo com vinagrete de pimentões, azeite cítrico e coentro fresco. Mas quem roubou mesmo a cena foi a sobremesa comemorativa pelos 472 anos de São Paulo: um fondant de chocolate 70% de centro cremoso, servido com sorvete artesanal de cajá, tuile cítrica, chocolate aerado de milho torrado, cacau em pó e folha de ouro.

Para acompanhar, a carta de Zodiac Drinks by Amilcar era um show à parte. Cada bebida era inspirada em um signo diferente. A brincadeira era experimentar o próprio ou homenagear São Paulo, uma capricorniana cheia de si. Ou seja, 12 opções totalmente diferentes para escolher.

O carpaccio de polvo | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Sobremesa especial celebra aniversário de São Paulo | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Brunch fresco e bonito aos olhos

| Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

O Must Restaurant é uma opção interessante para quem prefere programas diurnos. O Brunch de Verão Lindt aposta em pratos leves, ingredientes frescos e combinações pensadas para o clima quente, criando um ambiente ideal para aproveitar o dia de forma descontraída em meio ao roteiro turístico.

Impossível não se encantar com a mesa que traz a seleção especial de sobremesas Lindt, com protagonismo das linhas Lindor Morango, Framboesa e Coco. Lindas e deliciosas.

O Brunch de Verão Lindt acontece aos domingos, até o dia 1 de março, das 13h às 16h, com DJ.

| Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

A pizza como patrimônio paulistano

Falar de São Paulo é, inevitavelmente, falar de pizza. A Pizzaria Veridiana é uma das referências nesse universo, conhecida pela massa de fermentação lenta e pelo cuidado na escolha dos ingredientes. Com clima acolhedor, a casa mantém viva a tradição da pizza paulistana, seja para moradores ou visitantes.

Experimentamos - e nos surpreendemos - com o sabor La Campionissima (vegetariana), que trazia tomatinhos frescos do Vesúvio, na Itália, e queijo parmesão ralado sobre ricota fresca. Outra pizza exótica é a de Javali, com linguiça especial sobre mozarela. Para completar, a sobremesa ficou por conta de uma criação exclusiva da Veridiana: a pizza doce, que leva Lindt branco, queijo Brie e frutas vermelhas.

Menção honrosa para duas entradas pra lá de especiais: a Melanzane Parmigiana, uma berinjela ao forno preparada com molho de tomate fresco, mozarela e queijo parmesão, que promete agradar até aos menos afeitos ao vegetal.

A pizza de javali | Foto: Divulgação

Arte e arquitetura na Paulista

O MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) é parada obrigatória para quem visita a cidade. Além do acervo que atravessa diferentes períodos da história da arte, os dois edifícios que abrigam o equipamento cultural são um marco da arquitetura moderna brasileira.

Instalada no novo prédio Pietro Maria Bardi, a exposição atualmente em cartaz é "Histórias da ecologia", que reúne artistas, coletivos e ativistas de diferentes partes do mundo. As obras apresentadas partem de respostas sensíveis e críticas às crises climáticas, políticas, territoriais e sociais que atravessam o presente.

A proposta curatorial se debruça sobre as relações entre os seres vivos, os modos de criação e os ambientes que habitam, ampliando o debate sobre interdependência e coexistência. As narrativas expostas convidam o público a refletir sobre como ações humanas, culturais e políticas impactam e são impactadas pelos ecossistemas.

Dica de ouro: a visita pode ser combinada com uma caminhada pela Avenida Paulista, onde a diversidade cultural da cidade se manifesta a céu aberto.

Onde ficar

| Foto: Divulgação

Para quem busca uma hospedagem bem localizada, uma dica é o Tivoli Mofarrej São Paulo, nos Jardins, que se destaca pela proximidade com a Avenida Paulista e por facilitar o deslocamento para diferentes regiões da cidade.

O hotel funciona como um bom ponto de apoio para quem passa o dia explorando museus, restaurantes e áreas verdes, oferecendo conforto e tranquilidade em meio ao ritmo acelerado da metrópole.

*Viagem a convite do Tivoli Mofarrej