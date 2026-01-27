Parque brasileiro bate a Universal e cria área inédita de personagem famoso

Parque prepara ciclo bilionário de expansão - Foto: Divulgação / Beto Carrero Word

O Beto Carrero World, localizado em Penha (SC), anunciou o maior plano de expansão de sua história. O parque, considerado o maior da América Latina, vai investir R$ 2 bilhões ao longo dos próximos quatro anos, em um projeto que inclui novos hotéis dentro do complexo e a criação de uma área temática exclusiva do personagem Bob Esponja.

A confirmação do investimento foi feita por Alexandre Murad, filho do fundador Beto Carrero e atual responsável pela gestão do parque. Conhecido por manter um perfil discreto, o empresário afirmou que o empreendimento vive sua melhor fase, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro.

Receita cresce e público segue em alta



Os números recentes reforçam a confiança no aporte bilionário. Em 2025, o parque registrou uma receita de R$ 660 milhões, crescimento de 14% em relação a 2024. O fluxo de visitantes também segue em expansão: o balanço mais recente deve confirmar 2,9 milhões de pessoas, mantendo o Beto Carrero à frente do Six Flags México como líder do setor na região.

O plano estratégico da administração é dobrar o número de visitantes até o fim da década. A aposta se apoia no fortalecimento do turismo interno, impulsionado pelo aumento do número de passageiros aéreos, que ultrapassou 83 milhões no último ano, além das dificuldades de acesso a parques internacionais.

Turismo internacional pesa na decisão



Segundo Murad, o contexto internacional também favorece os parques nacionais. “Só cerca de 3% da população brasileira tem visto para ir aos Estados Unidos visitar um parque em Orlando, por exemplo. E mesmo esses vêm ao nosso parque e gostam”, afirmou o empresário em entrevista à revista Exame.