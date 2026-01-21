Seabra recebe Rally da Chapada 2026 neste sábado na Chapada Diamantina

Seabra será palco da edição 2026 do Rally da Chapada - Foto: Divulgação/Rally da Chapada

Seabra, no coração da Chapada Diamantina, será o centro das atenções do esporte a motor neste sábado, 24, ao receber a edição 2026 do Rally da Chapada. Considerado o principal evento de aventura da Bahia, a prova promete unir competição, turismo e ações socioambientais ao longo de um percurso de aproximadamente 100 quilômetros pelas estradas vicinais do município.

Disputado no formato de gincana automotiva, o rally reúne competidores nas categorias 4x2 e Adventure 4x4. Além do desafio de navegação e condução, os participantes também precisarão cumprir tarefas com impacto social e ambiental, como o plantio de mudas nativas da Chapada Diamantina e a doação de alimentos.

O evento conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Para o diretor-geral do órgão, Vicente Neto, a competição cumpre um papel estratégico para o desenvolvimento regional.

“A prova fomenta o turismo esportivo numa das principais regiões turísticas e de esportes radicais do nosso estado, o que gera ainda mais emprego e economia para os locais, principalmente o município de Seabra, um dos maiores do centro da Bahia e da Chapada Diamantina. Esse é o papel de uma política pública do esporte para o desenvolvimento como um todo do nosso estado”, garantiu.

Ao longo do trajeto, os competidores e convidados terão a oportunidade de conhecer pontos históricos e culturais do município. Estão previstas passagens pelo sítio arqueológico do bairro da Caixa D’Água, pela Estrada Real, pela Vila Campestre e pelo povoado de Lagoa Boa Vista, onde ficam a Igreja do Bom Jesus e o Cemitério Bizantino.

Além da prova competitiva, a programação inclui um passeio guiado, voltado a convidados e participantes, conduzido por profissionais da organização do rally. Um dos organizadores do evento, Roberto Nunes, destaca a relevância da Chapada Diamantina no cenário nacional do ecoturismo: “O nosso evento tem procurado valorizar os passeios em atrações turísticas como grutas, cachoeiras e montanhas”.

A edição 2026 do Rally da Chapada também conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), da Prefeitura de Seabra, da Petrobahia, do Instituto de Desenvolvimento de Pesquisa (IDP) e da Calcário do Rio Preto, reforçando a integração entre esporte, turismo e desenvolvimento local.