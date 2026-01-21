FUTEBOL EUROPEU
Vini Jr. quebra silêncio sobre saída de Xabi Alonso do Real Madrid
Brasileiro fala sobre momento pessoal no clube
Por Redação
Após ser um dos grandes nomes da vitória do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Monaco, no Santiago Bernabéu, pela Champions League, Vinicius Jr. voltou a falar publicamente e abordou temas que extrapolaram o desempenho em campo. Autor de um gol e três assistências diante dos franceses, o camisa 7 comentou as vaias recebidas no último fim de semana e também negou qualquer influência na mudança de comando técnico do clube.
O brasileiro foi alvo de críticas da própria torcida merengue durante a vitória por 2 a 0 sobre o Levante, no sábado, 17, pela LALIGA. Segundo ele, o episódio causou surpresa e desconforto, principalmente por ter acontecido no Bernabéu. Em entrevista à TNT Sports, Vini falou abertamente sobre a situação, sem esconder o incômodo com as manifestações vindas das arquibancadas.
"Eu nunca quero responder ninguém, eu sei do meu potencial e de onde eu posso chegar. Claro que fico triste e nunca quero ser vaiado dentro da minha casa. Nos últimos jogos eu não me senti confortável porque sempre que eu ia, eu fazia uma coisa errada e a torcida me vaiava. Eles têm o direito deles, pagam um ingresso muito caro para isso. Eu fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo e batalhando sempre por esse clube que já me deu muito", afirmou o jogador.
Além do tema relacionado à torcida, Vinicius Jr. também foi questionado sobre a saída de Xabi Alonso do comando da equipe, substituído por Arbeloa. O atacante rechaçou qualquer participação ou influência no processo e reforçou que seu foco está restrito ao desempenho dentro das quatro linhas.
"Não tem nada (papel na demissão de Xabi Alonso)... Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer dentro de campo é entrar e dar o meu máximo. Nem sempre vou estar na minha melhor fase técnica, mas sempre me doei pela equipe e fiz de tudo para que todos sentissem confortáveis. Uns sentem falta do gol, eu tento dar assistência. Quando eu tenho que defender, eu tento. Claro que não sou o melhor defensor da equipe, mas a imprensa fala o que quer, e a torcida pensa e entende que tem que me criticar. A melhor maneira de eu evoluir é chegar em casa e ser acolhido com as melhores pessoas, dentro de casa e dentro do Bernabéu", disse o camisa 7.
O jogador também reconheceu que atravessa um período de oscilação individual, mas destacou a cobrança natural que existe no Real Madrid e reforçou o desejo de permanecer no clube por muitos anos. Vinicius comentou ainda sobre as especulações envolvendo sua renovação contratual, tratando o assunto com tranquilidade.
"A torcida exige muito dos jogadores e eu tenho que estar na minha melhor versão sempre. Meu último ano tem sido difícil, eu não tinha conseguido jogar como eu quero, mas é sempre importante seguir. Eu quero seguir aqui por muito tempo. Falam muito também da minha renovação porque eu tenho mais um ano de contrato. A gente está muito tranquilo sobre isso. Eu confio no presidente e ele confia em mim. Temos uma relação muito boa e na hora certa vamos acertas as coisas. Não temos pressa nenhuma quanto a isso", garantiu Vini Jr.
Dentro de campo, o Real Madrid construiu a goleada com autoridade. Ainda no primeiro tempo, Kylian Mbappé marcou duas vezes e abriu vantagem para os espanhóis. Na etapa final, Mastantuono, Vinicius Jr., Thilo Kehrer (contra) e Jude Bellingham ampliaram o marcador, enquanto Jordan Teze anotou o gol de honra do Monaco.
