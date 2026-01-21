Vini Jr. quebra silêncio sobre saída de Xabi Alonso do Real Madrid

Vini Jr. comenta troca de técnico e nega papel na saída de Xabi Alonso - Foto: THOMAS COEX / AFP Copiar

Após ser um dos grandes nomes da vitória do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Monaco, no Santiago Bernabéu, pela Champions League, Vinicius Jr. voltou a falar publicamente e abordou temas que extrapolaram o desempenho em campo. Autor de um gol e três assistências diante dos franceses, o camisa 7 comentou as vaias recebidas no último fim de semana e também negou qualquer influência na mudança de comando técnico do clube.

O brasileiro foi alvo de críticas da própria torcida merengue durante a vitória por 2 a 0 sobre o Levante, no sábado, 17, pela LALIGA. Segundo ele, o episódio causou surpresa e desconforto, principalmente por ter acontecido no Bernabéu. Em entrevista à TNT Sports, Vini falou abertamente sobre a situação, sem esconder o incômodo com as manifestações vindas das arquibancadas.

"Eu nunca quero responder ninguém, eu sei do meu potencial e de onde eu posso chegar. Claro que fico triste e nunca quero ser vaiado dentro da minha casa. Nos últimos jogos eu não me senti confortável porque sempre que eu ia, eu fazia uma coisa errada e a torcida me vaiava. Eles têm o direito deles, pagam um ingresso muito caro para isso. Eu fico sem entender, mas estou aqui para seguir evoluindo e batalhando sempre por esse clube que já me deu muito", afirmou o jogador.

Além do tema relacionado à torcida, Vinicius Jr. também foi questionado sobre a saída de Xabi Alonso do comando da equipe, substituído por Arbeloa. O atacante rechaçou qualquer participação ou influência no processo e reforçou que seu foco está restrito ao desempenho dentro das quatro linhas.

"Não tem nada (papel na demissão de Xabi Alonso)... Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer dentro de campo é entrar e dar o meu máximo. Nem sempre vou estar na minha melhor fase técnica, mas sempre me doei pela equipe e fiz de tudo para que todos sentissem confortáveis. Uns sentem falta do gol, eu tento dar assistência. Quando eu tenho que defender, eu tento. Claro que não sou o melhor defensor da equipe, mas a imprensa fala o que quer, e a torcida pensa e entende que tem que me criticar. A melhor maneira de eu evoluir é chegar em casa e ser acolhido com as melhores pessoas, dentro de casa e dentro do Bernabéu", disse o camisa 7.

O jogador também reconheceu que atravessa um período de oscilação individual, mas destacou a cobrança natural que existe no Real Madrid e reforçou o desejo de permanecer no clube por muitos anos. Vinicius comentou ainda sobre as especulações envolvendo sua renovação contratual, tratando o assunto com tranquilidade.

"A torcida exige muito dos jogadores e eu tenho que estar na minha melhor versão sempre. Meu último ano tem sido difícil, eu não tinha conseguido jogar como eu quero, mas é sempre importante seguir. Eu quero seguir aqui por muito tempo. Falam muito também da minha renovação porque eu tenho mais um ano de contrato. A gente está muito tranquilo sobre isso. Eu confio no presidente e ele confia em mim. Temos uma relação muito boa e na hora certa vamos acertas as coisas. Não temos pressa nenhuma quanto a isso", garantiu Vini Jr.

Dentro de campo, o Real Madrid construiu a goleada com autoridade. Ainda no primeiro tempo, Kylian Mbappé marcou duas vezes e abriu vantagem para os espanhóis. Na etapa final, Mastantuono, Vinicius Jr., Thilo Kehrer (contra) e Jude Bellingham ampliaram o marcador, enquanto Jordan Teze anotou o gol de honra do Monaco.