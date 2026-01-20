ESPORTES
Rogério Ceni detona CBF após mudança de jogo: "Manda quem pode mais"
Treinador criticou a entidade, que alterou data e local da estreia do Bahia no Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas
O técnico Rogério Ceni alfinetou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a goleada do Bahia por 5 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus. Questionado sobre a mudança de data e local do duelo contra o Corinthians, que saiu da Neo Química Arena para a Vila Belmiro, em Santos.
Além disso, o duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro também mudou do dia 29 de janeiro para o dia 28. Sobre as alterações, o treinador criticou a entidade, apontou o "conflito de interesses", afirmando que "continua tudo na mesma na parte de futebol".
"Nós tínhamos uma tabela, quando saiu era dia 29, depois marcaram para 28, nós fizemos toda a logística para jogar em São Paulo no dia 28, hotel reservado e tudo pronto. Mas de repente, quando convém para alguns times, o interesse é mudado e temos que reservar tudo de novo para uma outra cidade, um novo hotel", afirmou Rogério em entrevista coletiva.
"Mostra que continua tudo na mesma na parte de futebol, manda quem pode mais, tem um benefício de trocas. Trocar um jogo de cidade é um pouco custoso, diminuiu um dia e lógico que muda um pouco o pensamento, principalmente por ser começo de temporada", completou.
Antes de encarar o Corinthians, o Bahia encara o primeiro clássico Ba-Vi de 2026. O Tricolor visita o Vitória no próximo domingo, 25, no Barradão, às 16h, no Barradão.
