HOME > ESPORTES
ESPORTES

Vini Jr dá show e Real Madrid atropela o Monaco na Champions League

Clube merengue goleou o Monaco por 6 a 1 no Santiago Bernabéu

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/01/2026 - 19:22 h | Atualizada em 20/01/2026 - 19:36
Imagem ilustrativa da imagem Vini Jr dá show e Real Madrid atropela o Monaco na Champions League
-

Não tem cenário melhor para o Real Madrid esquecer de decepções do que um jogo de Champions League no Santiago Bernabéu. Nesta terça-feira, 20, o clube merengue atropelou o Monaco por 6 a 1 pela sétima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões e, espiritualmente, afastou a má fase acentuada pelo vice-campeonato na Supercopa da Espanha para o Barcelona, e na eliminação para o modesto Albacete na Copa do Rei.

A goleada teve nome e sobrenome brasileiro: Vinicius Junior marcou um gol e distribuiu duas assistências após ser duramente criticado pela má fase recente. O atacante fez jus ao elogio do técnico Arbeloa, que afirmou na véspera da partida: "se eu quiser ter chances de vencer, preciso de Vinicius".

Mastantuono, Kehrer (contra), Bellinham e Mbappé (duas vezes) também balançaram a rede e completaram o placar elástico para o time espanhol. Com a vitória, o Real Madrid subiu para a segunda colocação na tabela de classificação, com 15 pontos em sete jogos.

Leia Também:

Defensores ficam aptos para estrearem pelo Vitória na temporada; veja
Com 'cavalaria', Bahia divulga relacionados para enfrentar o Barcelona
Vitória perde zagueiro para enfrentar a Juazeirense; saiba quem

Líder isolado, o inabalável Arsenal bateu a Inter de Milão por 3 a 1, no Giuseppe Meazza, e manteve o 100% de aproveitamento — único clube com sete jogos e sete vitórias nesta Liga dos Campeões. Rival inglês, o Manchester City tropçeçou para o Bodø/Glimt, da Noruega, e perdeu pela segunda vez nesta edição.

Outros jogos desta terça-feira:

  • Kairat 1 x 4 Club Brugge
  • Villarreal 1 x 2 Ajax
  • Tottenham 2 x 0 Borrussia Dortmund
  • Sporting 2 x 1 PSG
  • Olympiacos 2 x0 Bayer Leverkusen

Tags:

champions league

Ver todas

x