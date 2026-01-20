ESPORTES
Vini Jr dá show e Real Madrid atropela o Monaco na Champions League
Clube merengue goleou o Monaco por 6 a 1 no Santiago Bernabéu
Por Lucas Vilas Boas
Não tem cenário melhor para o Real Madrid esquecer de decepções do que um jogo de Champions League no Santiago Bernabéu. Nesta terça-feira, 20, o clube merengue atropelou o Monaco por 6 a 1 pela sétima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões e, espiritualmente, afastou a má fase acentuada pelo vice-campeonato na Supercopa da Espanha para o Barcelona, e na eliminação para o modesto Albacete na Copa do Rei.
A goleada teve nome e sobrenome brasileiro: Vinicius Junior marcou um gol e distribuiu duas assistências após ser duramente criticado pela má fase recente. O atacante fez jus ao elogio do técnico Arbeloa, que afirmou na véspera da partida: "se eu quiser ter chances de vencer, preciso de Vinicius".
Mastantuono, Kehrer (contra), Bellinham e Mbappé (duas vezes) também balançaram a rede e completaram o placar elástico para o time espanhol. Com a vitória, o Real Madrid subiu para a segunda colocação na tabela de classificação, com 15 pontos em sete jogos.
Líder isolado, o inabalável Arsenal bateu a Inter de Milão por 3 a 1, no Giuseppe Meazza, e manteve o 100% de aproveitamento — único clube com sete jogos e sete vitórias nesta Liga dos Campeões. Rival inglês, o Manchester City tropçeçou para o Bodø/Glimt, da Noruega, e perdeu pela segunda vez nesta edição.
Outros jogos desta terça-feira:
- Kairat 1 x 4 Club Brugge
- Villarreal 1 x 2 Ajax
- Tottenham 2 x 0 Borrussia Dortmund
- Sporting 2 x 1 PSG
- Olympiacos 2 x0 Bayer Leverkusen
