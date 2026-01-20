BIDOU!
Defensores ficam aptos para estrearem pelo Vitória na temporada; veja
Jogadores foram regularizados nesta terça-feira, 20
Por João Grassi
Jogadores contratados pelo Vitória para reforçarem o setor defensivo, Riccieli e Nathan Mendes tiveram contrato publicado, nesta terça-feira, 20, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O zagueiro e o lateral-direito assinaram por empréstimo até o fim do ano.
Como já foram regularizados, Riccieli e Nathan estão aptos para estrearem com a camisa vermelha e preta. Outro que teve contrato publicado no BID foi o lateral-esquerdo Ramon, que vai fazer sua segunda temporada pelo Leão da Barra, também já ficando disponível para entrar em campo.
Os defensores treinam com o grupo comandado pelo técnico Jair Ventura, que está focado na disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time principal rubro-negro será utilizado na próxima rodada do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense.
Com a equipe principal, o Vitória encara a Juazeirense nesta quarta-feira, 21, às 19h15, no Barradão. A partida é válida pela quarta rodada da primeira fase do Baianão.
