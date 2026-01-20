Menu
HOME > ESPORTES
BIDOU!

Defensores ficam aptos para estrearem pelo Vitória na temporada; veja

Jogadores foram regularizados nesta terça-feira, 20

João Grassi

Por João Grassi

20/01/2026 - 18:24 h | Atualizada em 20/01/2026 - 19:40
Riccieli em treino do Vitória
Riccieli em treino do Vitória -

Jogadores contratados pelo Vitória para reforçarem o setor defensivo, Riccieli e Nathan Mendes tiveram contrato publicado, nesta terça-feira, 20, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O zagueiro e o lateral-direito assinaram por empréstimo até o fim do ano.

Como já foram regularizados, Riccieli e Nathan estão aptos para estrearem com a camisa vermelha e preta. Outro que teve contrato publicado no BID foi o lateral-esquerdo Ramon, que vai fazer sua segunda temporada pelo Leão da Barra, também já ficando disponível para entrar em campo.

Os defensores treinam com o grupo comandado pelo técnico Jair Ventura, que está focado na disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time principal rubro-negro será utilizado na próxima rodada do Campeonato Baiano, contra a Juazeirense.

Leia Também:

Vitória perde zagueiro para enfrentar a Juazeirense; saiba quem
David, Marinho e mais: saiba atualizações do Vitória no mercado
Vitória ganha desfalque e atacante não enfrenta a Juazeirense
Riccieli teve contrato publicado no BID
Riccieli teve contrato publicado no BID | Foto: Reprodução | BID
Ramon teve contrato publicado no BID
Ramon teve contrato publicado no BID | Foto: Reprodução | BID
Nathan Mendes teve contrato publicado no BID
Nathan Mendes teve contrato publicado no BID | Foto: Reprodução | BID

Vitória x Juazeirense

Com a equipe principal, o Vitória encara a Juazeirense nesta quarta-feira, 21, às 19h15, no Barradão. A partida é válida pela quarta rodada da primeira fase do Baianão.

