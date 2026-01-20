Vitória perde zagueiro para enfrentar a Juazeirense; saiba quem

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória terá um desfalque na defesa para seu próximo compromisso. O zagueiro Zé Marcos está fora do jogo contra a Juazeirense, marcado para esta quarta-feira, 21. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo Portal A TARDE.

Expulso na final do Baianão de 2025, Zé Marcos foi punido com quatro partidas de suspensão, tendo já cumprido três delas devido a não utilização do grupo principal nas primeiras rodadas do estadual.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atleta de 27 anos, no entanto, precisa ainda pagar um jogo e por isso não fica à disposição. Ele se envolveu em uma briga com o volante Caio Alexandre, do Bahia, em decisão marcada por confusões generalizadas na temporada passada.

Zé Marcos | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Além do defensor, o técnico Jair Ventura também não poderá contar com o atacante Renzo López. O uruguaio sofreu uma lesão e foi vetado pelo departamento médico.

Vitória x Juazeirense

O Vitória enfrenta a Juazeirense às 19h15 desta quarta, no Barradão. O duelo é válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.