Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIXA

Vitória perde zagueiro para enfrentar a Juazeirense; saiba quem

Atleta terá que cumprir suspensão na quarta rodada do Campeonato Baiano

João Grassi

Por João Grassi

20/01/2026 - 16:39 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

O Vitória terá um desfalque na defesa para seu próximo compromisso. O zagueiro Zé Marcos está fora do jogo contra a Juazeirense, marcado para esta quarta-feira, 21. A informação foi publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo Portal A TARDE.

Expulso na final do Baianão de 2025, Zé Marcos foi punido com quatro partidas de suspensão, tendo já cumprido três delas devido a não utilização do grupo principal nas primeiras rodadas do estadual.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atleta de 27 anos, no entanto, precisa ainda pagar um jogo e por isso não fica à disposição. Ele se envolveu em uma briga com o volante Caio Alexandre, do Bahia, em decisão marcada por confusões generalizadas na temporada passada.

Zé Marcos
Zé Marcos | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Além do defensor, o técnico Jair Ventura também não poderá contar com o atacante Renzo López. O uruguaio sofreu uma lesão e foi vetado pelo departamento médico.

Leia Também:

David, Marinho e mais: saiba atualizações do Vitória no mercado
Vitória apresenta Nathan Mendes: "Darei minha vida dentro de campo"
Clássico Ba-Vi do Brasileirão corre risco de adiamento; entenda

Vitória x Juazeirense

O Vitória enfrenta a Juazeirense às 19h15 desta quarta, no Barradão. O duelo é válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano desfalque ec vitória Suspensão Zé Marcos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Imagem ilustrativa
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Imagem ilustrativa
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Imagem ilustrativa
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x