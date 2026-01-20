Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AEROPORTOS

Passageiro problemático pode ser proibido de viajar no Brasil

Anac discute conjunto de regras para punir indisciplinados

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/01/2026 - 10:20 h
Imagem ilustrativa da imagem Passageiro problemático pode ser proibido de viajar no Brasil
-

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve implementar ainda no primeiro semestre de 2026 um conjunto de regras que pode levar à aplicação da chamada “no flight list" no Brasil. A medida permite a suspensão temporária do direito de embarque de passageiros considerados indisciplinados na aviação comercial.

A iniciativa é uma resposta à demanda das companhias aéreas diante do avanço de episódios de violência, vandalismo e desobediência às regras de segurança dentro de aeronaves.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Passageiro problemático pode ser proibido de viajar no Brasil
| Foto: Agência Brasil/Tânia Rêgo

O diretor-presidente da Anac, Tiago Faierstein, explicou à CNN Brasil que a agência discute, neste momento, de que forma a punição será aplicada.

Segundo ele, a nova regulamentação deve permitir que as companhias aéreas adotem sanções contra passageiros que descumpram normas de segurança, podendo incluir desde restrições temporárias até a proibição de embarque em aeronaves.

Leia Também:

Empresário baiano detalha "humilhação" em voo da Air France
Turbina pega fogo e voo tem decolagem interrompida
Salvador ganha novos voos e encurta distância para o Caribe e EUA
Salvador volta a ter conexão direta com o Panamá com 4 voos semanais

Discussão no Congresso

Paralelamente a essa discussão, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3.111/2019, que também prevê sanções para passageiros que comprometam a boa ordem, a disciplina ou coloquem em risco a segurança da aeronave ou das pessoas a bordo.

A expectativa da Anac é que a regulamentação seja publicada antes do avanço das discussões no Congresso, para que o texto sirva como subsídio técnico ao Parlamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anac brasil companhias aéreas passageiros Regras de voo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

x