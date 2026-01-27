TRUQUE
Limpar a frigideira com sal e batata funciona? Saiba a verdade
Técnica simples pode facilitar a vida na cozinha
Quando o fundo da frigideira escurece, pode parecer que os recursos comuns não vão colaborar com a limpeza do utensílio. No entanto, um truque simples e fácil pode facilitar a vida na cozinha: sal grosso e batata.
Pode soar estranho, mas o método é seguro, não danifica o material da panela e, melhor ainda, não deixa cheiro.
O truque funciona?
De acordo com o site Tudo Gostoso, o sal grosso ajuda a remover a gordura da panela por meio do atrito, soltando a sujeira sem prejudicar o material.
Já a batata crua contém ácido oxálico, substância que ajuda a quebrar a gordura e amolecer a crosta formada no fundo da panela. Juntos, os dois ingredientes formam uma combinação eficaz e 100% ecológica, sem causar danos ao inox, metal ou aço.
Veja como fazer o truque
Ingredientes
- 1 batata crua média
- 2 a 3 colheres (sopa) de sal grosso
- 1 pano limpo ou papel-toalha para finalizar
- Água morna para enxaguar
Modo de preparo
- Corte a batata ao meio, formando uma superfície lisa e firme.
- Espalhe o sal grosso por todo o fundo da frigideira engordurada.
- Use a parte cortada da batata como uma “esponja” e esfregue em movimentos circulares, aplicando pressão.
- Conforme a sujeira for soltando, será formada uma pasta escura, resultado da mistura de sal, gordura e resíduos.
- Continue esfregando até o fundo ficar visivelmente limpo.
- Enxágue com água morna e lave normalmente com detergente neutro.
- Seque com um pano limpo antes de guardar.
