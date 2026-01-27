Menu
GASTRONOMIA
TRUQUE

Limpar a frigideira com sal e batata funciona? Saiba a verdade

Técnica simples pode facilitar a vida na cozinha

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/01/2026 - 18:51 h

Limpar a frigideira com sal e batata funciona?
Quando o fundo da frigideira escurece, pode parecer que os recursos comuns não vão colaborar com a limpeza do utensílio. No entanto, um truque simples e fácil pode facilitar a vida na cozinha: sal grosso e batata.

Pode soar estranho, mas o método é seguro, não danifica o material da panela e, melhor ainda, não deixa cheiro.

O truque funciona?

De acordo com o site Tudo Gostoso, o sal grosso ajuda a remover a gordura da panela por meio do atrito, soltando a sujeira sem prejudicar o material.

Já a batata crua contém ácido oxálico, substância que ajuda a quebrar a gordura e amolecer a crosta formada no fundo da panela. Juntos, os dois ingredientes formam uma combinação eficaz e 100% ecológica, sem causar danos ao inox, metal ou aço.

Veja como fazer o truque

Ingredientes

  • 1 batata crua média
  • 2 a 3 colheres (sopa) de sal grosso
  • 1 pano limpo ou papel-toalha para finalizar
  • Água morna para enxaguar

Modo de preparo

  • Corte a batata ao meio, formando uma superfície lisa e firme.
  • Espalhe o sal grosso por todo o fundo da frigideira engordurada.
  • Use a parte cortada da batata como uma “esponja” e esfregue em movimentos circulares, aplicando pressão.
  • Conforme a sujeira for soltando, será formada uma pasta escura, resultado da mistura de sal, gordura e resíduos.
  • Continue esfregando até o fundo ficar visivelmente limpo.
  • Enxágue com água morna e lave normalmente com detergente neutro.
  • Seque com um pano limpo antes de guardar.

