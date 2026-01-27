Limpar a frigideira com sal e batata funciona? Saiba a verdade

Siga o A TARDE no Google

Limpar a frigideira com sal e batata funciona? - Foto: Reprodução| Guia da Cozinha

Quando o fundo da frigideira escurece, pode parecer que os recursos comuns não vão colaborar com a limpeza do utensílio. No entanto, um truque simples e fácil pode facilitar a vida na cozinha: sal grosso e batata.

Pode soar estranho, mas o método é seguro, não danifica o material da panela e, melhor ainda, não deixa cheiro.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O truque funciona?

De acordo com o site Tudo Gostoso, o sal grosso ajuda a remover a gordura da panela por meio do atrito, soltando a sujeira sem prejudicar o material.

Já a batata crua contém ácido oxálico, substância que ajuda a quebrar a gordura e amolecer a crosta formada no fundo da panela. Juntos, os dois ingredientes formam uma combinação eficaz e 100% ecológica, sem causar danos ao inox, metal ou aço.

Veja como fazer o truque

Ingredientes

1 batata crua média

2 a 3 colheres (sopa) de sal grosso

1 pano limpo ou papel-toalha para finalizar

Água morna para enxaguar

Modo de preparo