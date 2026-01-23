Menu
HOME > GASTRONOMIA
GULFOOD

Farofa baiana é destaque no maior evento do mundo em Dubai

Marca baiana busca consolidar presença no Oriente Médio e expandir exportações que já alcançam Europa, EUA e Oceania

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/01/2026 - 16:52 h | Atualizada em 23/01/2026 - 17:02
Tereza Paim e Marina Rezende
Tereza Paim e Marina Rezende -

A gastronomia baiana marca presença na Gulfood Dubai, uma das feiras de alimentos e bebidas mais influentes do mundo, que ocorre entre os dias 26 e 28 de janeiro.

A empresa Tabuleiro da Chef, do Grupo Tereza Paim (GTP), foi selecionada como uma das 25 agroindústrias brasileiras para compor a delegação nacional no evento, apresentando a linha de "Farofas da Chef Tereza Paim" ao mercado do Oriente Médio.

As farofas, assinadas pela chef e empresária Tereza Paim, são o carro-chefe da marca. Criadas a partir de receitas originais que remetem à infância da chef no sertão baiano, os produtos buscam unir tradição e sofisticação.

"A farofa de Tereza tem aroma, tem sabor, tem extra crocância e carrega no seu DNA a base da cultura gastronômica do Brasil", destaca Tereza Paim

Para Marina Rezende, sócia da Loja Tereza Paim e representante do Tabuleiro da Chef em Dubai, a feira é um marco de valorização cultural.

"É um sentimento de honraria às nossas tradições e de certeza do valor da nossa ancestralidade. A farofa é da Bahia, do Brasil e do mundo", afirma a empresária.

comida baiana Dubai farofa tereza paim

