Farofa baiana é destaque no maior evento do mundo em Dubai

Tereza Paim e Marina Rezende - Foto: Divulgação

A gastronomia baiana marca presença na Gulfood Dubai, uma das feiras de alimentos e bebidas mais influentes do mundo, que ocorre entre os dias 26 e 28 de janeiro.

A empresa Tabuleiro da Chef, do Grupo Tereza Paim (GTP), foi selecionada como uma das 25 agroindústrias brasileiras para compor a delegação nacional no evento, apresentando a linha de "Farofas da Chef Tereza Paim" ao mercado do Oriente Médio.

As farofas, assinadas pela chef e empresária Tereza Paim, são o carro-chefe da marca. Criadas a partir de receitas originais que remetem à infância da chef no sertão baiano, os produtos buscam unir tradição e sofisticação.

"A farofa de Tereza tem aroma, tem sabor, tem extra crocância e carrega no seu DNA a base da cultura gastronômica do Brasil", destaca Tereza Paim

Para Marina Rezende, sócia da Loja Tereza Paim e representante do Tabuleiro da Chef em Dubai, a feira é um marco de valorização cultural.

"É um sentimento de honraria às nossas tradições e de certeza do valor da nossa ancestralidade. A farofa é da Bahia, do Brasil e do mundo", afirma a empresária.