Cidade brasileira quebra recorde com maior feijoada do mundo
A cidade possui uma feijoada de cerca de 12 toneladas
Por Franciely Gomes
Prudentópolis conquistou um recorde mundial nos últimos anos. Localizada no interior do Paraná, a cidade entrou para o livro dos recordes com a maior feijoada do mundo, com uma penala que chega a cerca de 12 toneladas do prato típico popular brasileiro.
A iguaria é preparada e distribuída de forma gratuita durante a Festa Nacional do Feijão Preto (Fenafep), festa realizada tradicionalmente no mês de agosto e que atrai cerca de 60 a 65 mil visitantes todos os anos.
A feijoada gigante é preparada com cerca de 500 quilos de feijão preto, aproximadamente 1.300 quilos de carnes e utiliza cerca de 1.000 litros de água. São necessários 50 voluntários, que revezam o turno ao longo do dia, mexendo a panela.
Além do auxílio da população, o preparo do prato também conta com a ajuda de equipamentos utilizados em obras, como retroescavadeiras, para a adição dos ingredientes, garantindo o cozimento completo.
