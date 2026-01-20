Cidade brasileira quebra recorde com maior feijoada do mundo

O prato é um dos mais populares do país - Foto: Ilustrativa | Freepik

Prudentópolis conquistou um recorde mundial nos últimos anos. Localizada no interior do Paraná, a cidade entrou para o livro dos recordes com a maior feijoada do mundo, com uma penala que chega a cerca de 12 toneladas do prato típico popular brasileiro.

A iguaria é preparada e distribuída de forma gratuita durante a Festa Nacional do Feijão Preto (Fenafep), festa realizada tradicionalmente no mês de agosto e que atrai cerca de 60 a 65 mil visitantes todos os anos.

A feijoada gigante é preparada com cerca de 500 quilos de feijão preto, aproximadamente 1.300 quilos de carnes e utiliza cerca de 1.000 litros de água. São necessários 50 voluntários, que revezam o turno ao longo do dia, mexendo a panela.

Além do auxílio da população, o preparo do prato também conta com a ajuda de equipamentos utilizados em obras, como retroescavadeiras, para a adição dos ingredientes, garantindo o cozimento completo.