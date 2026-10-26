Edinho Engel recebe chefs em banquete pelos 20 anos do Amado

Quatro cozinheiros dividem a cozinha do restaurante Amado nesta terça-feira, 27, em Salvador, para celebrar os 20 anos da casa. Edinho Engel e Danilo Fernandes recebem Roberta Sudbrack, do Sud, O Pássaro Verde, no Rio de Janeiro, e Rodrigo Oliveira, do Mocotó, em São Paulo, para o Banquete da Amizade. O jantar começa às 20h, com menu a R$ 480 por pessoa.

Dos petiscos às sobremesas, o cardápio aproxima os repertórios dos convidados e dos anfitriões. Ingredientes como lambreta, tucupi, rapadura, camarão seco e castanhas brasileiras aparecem em receitas que vão do escabeche de codorna à carne de panela. A seleção de bebidas será assinada por Manoel Beato, sommelier do Grupo Fasano.

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Da esquerda para a direita, Edinho Engel, Danilo Fernandes, Roberta Sudbrack e Rodrigo Oliveira assinam o Banquete da Amizade, pelos 20 anos do Amado. - Foto: Divulgação

O encontro faz parte da série “20 anos sendo Amado”, iniciada em março, que vem trazendo a Salvador cozinheiros de diferentes gerações para marcar o aniversário do restaurante.

Receitas para compartilhar

O jantar começa com petiscos para dividir. Edinho e Danilo preparam pão de queijo com manteiga de lambreta, enquanto Roberta apresenta tempurá de quiabo com aioli de urucum. Rodrigo leva uma releitura de seu dadinho de tapioca: batizada de Amadinho, a versão incorpora carne de fumeiro, camarão seco e azeite de dendê.

Nos pratos frios, os anfitriões assinam escabeche de codorna. Roberta serve lagostim com pimentas, e Rodrigo prepara o ceviche Porcaria, feito com pé de porco, torresmo, tucupi e batata-roxa.

A sequência principal traz galinhada, da cozinha do Amado; cordeiro assado com rapadura, cuscuz e couve, do Sud; e carne de panela com purê de mandioca, requeijão do Norte e kimchixe, do Mocotó.

Queijos e sobremesas encerram o menu. Edinho e Danilo apresentam requeijão na chapa com compota de cajuzinho do cerrado. Roberta prepara canelone de maçã com farinha de castanhas brasileiras. Rodrigo assina a Bonina, que combina meladinha de cachaça artesanal, baunilha baiana, laranja e umburana.

Responsável pelas harmonizações dos encontros anteriores, Beato fará uma seleção que vai além dos vinhos. “Desta vez cada participante poderá escolher o que deseja beber”, afirma.

Trajetórias da cozinha brasileira

Mineiro, Edinho Engel abriu o Amado em 2006, depois de experiências como o Fazenda Mineira e o Manacá, no litoral paulista. À beira da Baía de Todos os Santos, o restaurante desenvolveu uma cozinha brasileira contemporânea atenta aos ingredientes locais. Hoje à frente de sua cozinha, o soteropolitano Danilo Fernandes tem passagens pelo Al Mare, Origem e Ori.

À beira da Baía de Todos os Santos, o restaurante Amado celebra 20 anos em Salvador. - Foto: Divulgação

Os convidados chegam com percursos distintos. Autodidata, Roberta Sudbrack comandou durante sete anos a cozinha do Palácio da Alvorada, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2005, inaugurou o restaurante que levou seu nome e, em 2018, abriu o Sud, O Pássaro Verde Café, no Rio.

Roberta Sudbrack prepara tempurá de quiabo, lagostim com pimentas e cordeiro assado para o jantar. - Foto: Divulgação

Rodrigo Oliveira construiu sua trajetória no Mocotó, fundado por seu pai em 1973, na Vila Medeiros, em São Paulo. A casa ganhou projeção dentro e fora do país mantendo a ligação com a cozinha nordestina que está em sua origem.

À frente do Mocotó, em São Paulo, Rodrigo Oliveira traz referências da cozinha nordestina ao encontro. - Foto: Divulgação

Na programação comemorativa do Amado, já passaram pela cozinha Filipe Rizzato, Rafa Costa e Silva, Fabrício Lemos, Lisiane Arouca, Emmanuel Bassoleil, Oscar Bosch, Alex Atala, Mara Salles e Luiz Américo Camargo.

O encerramento da série está marcado para 2 de dezembro, com o tema “Novos e Velhos Baianos”. Participam Fabrício Lemos, Lisiane Arouca, Dante e Kafe Bassi, Kaywa Hilton, Leila Carreiro, Ricardo Britto, Laurent Rezette e Bahia Brito.

SERVIÇO

O quê: Banquete da Amizade, da série “20 anos sendo Amado”

Data: Terça-feira, 27 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: Restaurante Amado

Endereço: Rua Lafayete Coutinho, 660, Comércio, Salvador

Convidados: Roberta Sudbrack e Rodrigo Oliveira

Anfitriões: Edinho Engel e Danilo Fernandes

Valor: R$ 480 por pessoa

Reservas: (71) 99231-4660

Instagram: @restauranteamado