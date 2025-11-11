Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Esse pão de colher é tão fácil que até preguiçoso faz

Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/11/2025 - 11:05 h
Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro
Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro -

Quer um pão quentinho sem precisar sovar ou esperar crescer? O pão de colher é o ideal para você. A receita é fácil, rápida e tem aquele sabor caseiro que conquista todo mundo.

Com poucos ingredientes e preparo prático, essa delícia fica pronta em minutos e combina com qualquer acompanhamento — de uma manteiga derretendo por cima a uma geleia artesanal.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A receita é ideal para o café da manhã, o lanche da tarde ou aquele momento de conforto no dia.

Leia Também:

Melhor sobremesa do dia: aprenda mousse de café com apenas 3 ingredientes
Fricassê de frango cremoso: veja receita fácil, rápida e irresistível
Melhor que frango: veja 3 alimentos para bater a meta diária de proteína

Como preparar:

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de leite morno
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de azeite ou óleo de girassol
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 1/2 colher (sopa) de sal
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente 240 g)
  • 1 colher (sopa) de fermento biológico seco para pão

Modo de preparo

1. Em uma tigela grande, misture o leite morno com o ovo, o azeite e o açúcar.

2. Acrescente o sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, mexendo com uma colher de pau até obter uma massa lisa e pegajosa.

3. Adicione o fermento biológico e misture bem até incorporar. A massa deve ficar mole, semelhante à de bolo.

4. Cubra a tigela com um pano e deixe descansar por cerca de 2 horas, até dobrar de volume.

5. Forre uma assadeira com papel-manteiga e, com a ajuda de uma colher grande, coloque pequenas porções de massa, formando discos.

6. Salpique um pouco de farinha sobre cada pão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até que fiquem douradinhos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x