Esse pão de colher é tão fácil que até preguiçoso faz

Pão é fácil, rápido e tem sabor caseiro - Foto: Reprodução | YouTube

Quer um pão quentinho sem precisar sovar ou esperar crescer? O pão de colher é o ideal para você. A receita é fácil, rápida e tem aquele sabor caseiro que conquista todo mundo.

Com poucos ingredientes e preparo prático, essa delícia fica pronta em minutos e combina com qualquer acompanhamento — de uma manteiga derretendo por cima a uma geleia artesanal.

A receita é ideal para o café da manhã, o lanche da tarde ou aquele momento de conforto no dia.

Como preparar:

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite morno

1 ovo

2 colheres (sopa) de azeite ou óleo de girassol

1 colher (sopa) de açúcar

1/2 colher (sopa) de sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente 240 g)

1 colher (sopa) de fermento biológico seco para pão

Modo de preparo

1. Em uma tigela grande, misture o leite morno com o ovo, o azeite e o açúcar.

2. Acrescente o sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, mexendo com uma colher de pau até obter uma massa lisa e pegajosa.

3. Adicione o fermento biológico e misture bem até incorporar. A massa deve ficar mole, semelhante à de bolo.

4. Cubra a tigela com um pano e deixe descansar por cerca de 2 horas, até dobrar de volume.

5. Forre uma assadeira com papel-manteiga e, com a ajuda de uma colher grande, coloque pequenas porções de massa, formando discos.

6. Salpique um pouco de farinha sobre cada pão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até que fiquem douradinhos.