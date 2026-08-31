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CULINÁRIA ITALIANA

Festival de risotos do La Pasta Gialla vai até setembro em Salvador

Receitas com linguiça, brasato e queijo brie custam de R$ 70 a R$ 99

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Ragu Linguiça combina risoto verde de espinafre, ragu levemente picante e creme de burrata
Ragu Linguiça combina risoto verde de espinafre, ragu levemente picante e creme de burrata - Foto: Divulgação/La Pasta Gialla

Risoto é prato que não espera. Chega à mesa quente e cremoso, no ponto em que textura e sabor se encontram. Até setembro, o La Pasta Gialla Salvador explora as possibilidades desse clássico italiano em três receitas: espinafre com linguiça levemente picante, brasato ao vinho tinto e queijo brie com rúcula.

Servidos de terça-feira a domingo, no almoço e no jantar, os pratos combinam carnes, queijos e vegetais em diferentes preparos. As receitas fazem parte do cardápio especial do festival, realizado na unidade da Pituba, e custam entre R$ 70 e R$ 99.

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O Ragu Linguiça é preparado com risoto verde de espinafre, ragu de linguiça levemente picante e creme de burrata. A receita custa R$ 99. Para quem prefere carne bovina, o Ragu Brasato reúne risoto, brasato assado lentamente ao vinho tinto e pétalas de cebola, por R$ 75.

Ragu Brasato leva carne bovina assada lentamente ao vinho tinto e pétalas de cebola
Ragu Brasato leva carne bovina assada lentamente ao vinho tinto e pétalas de cebola - Foto: Divulgação/La Pasta Gialla

Já o Queijo Brie combina risoto de brie e rúcula com presunto cru crocante e sai por R$ 70.

Os três pratos podem ser pedidos durante o almoço ou o jantar. O material de divulgação informa que o festival continuará durante o mês de setembro, mas não apresenta a data exata de encerramento.

Risoto de queijo brie e rúcula é finalizado com presunto cru crocante
Risoto de queijo brie e rúcula é finalizado com presunto cru crocante - Foto: Divulgação/La Pasta Gialla

Para além dos risotos

O La Pasta Gialla trabalha com culinária italiana contemporânea e mantém no cardápio massas artesanais, sobremesas como tiramisù e panna cotta e uma seleção de vinhos italianos e internacionais.

Área interna do La Pasta Gialla, localizado no bairro da Pituba, em Salvador
Área interna do La Pasta Gialla, localizado no bairro da Pituba, em Salvador - Foto: Pedro Mascarenhas

As massas seguem receitas clássicas italianas e são servidas al dente. Segundo as informações fornecidas pelo restaurante, o fundador da marca, Sergio Arno, criou mais de 40 variedades, entre opções secas e recheadas, destinadas à casa e à rotisseria associada.

Arno é apresentado como um dos precursores da culinária italiana autoral no Brasil. O material também informa que o chef recebeu, na Itália, o prêmio de Melhor Chef de Cozinha Italiana da América Latina, mas não especifica o ano nem a instituição responsável pela homenagem.

Localizado na Rua São Paulo, na Pituba, o restaurante dispõe de acesso para cadeirantes e cadeiras para bebês.

Serviço

O quê: Festival de Risotos do La Pasta Gialla

Quando: Até setembro, de terça-feira a domingo

Onde: Rua São Paulo, 488, Pituba, Salvador

Horários: Terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 22h; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h30; domingo, das 12h às 16h e das 18h às 22h

Preços: R$ 70, R$ 75 e R$ 99

Reservas e informações: (71) 3011-6599

Instagram: @lapastagiallassa

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Tags

Culinária Italiana Festival de Risotos La Pasta Gialla

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