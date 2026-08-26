Festival Salvador Burger Gourmet reúne mais de 40 restaurantes

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Do clássico ao vegano, o hambúrguer ganha novas combinações em Salvador a partir desta quinta-feira, 27. Durante um mês, chefs de mais de 40 hamburguerias e restaurantes da cidade colocam no cardápio receitas criadas especialmente para a quarta edição da Salvador Burger Gourmet, que segue até 27 de setembro.

A proposta é transformar um dos pratos mais populares da gastronomia em ponto de partida para novos sabores, texturas e ingredientes. As criações incluem opções veganas, alternativas com ingredientes considerados saudáveis e combinações desenvolvidas pelas casas participantes para diferentes perfis de público.

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Os menus serão oferecidos a preços fixos. O Tradicional custa R$ 49,90 e inclui um hambúrguer e um acompanhamento, com três opções de burger e duas de acompanhamento para escolha. O Menu Plus sai por R$ 59,90 e também apresenta três sugestões de hambúrguer e duas de acompanhamento.

Festival oferece menus com hambúrguer e acompanhamento a preços fixos - Foto: Divulgação

Idealizador da Burger Gourmet, Fernando Reis explica que os chefs são convidados a explorar novos sabores e texturas, dando uma leitura mais elaborada a uma refeição presente no cotidiano. A proposta ajuda a explicar por que o festival reúne desde hamburguerias especializadas até restaurantes com diferentes estilos de cozinha.

A programação alcança bairros como Pituba, Barra, Rio Vermelho, Horto, Jardim Apipema, Jaguaribe e Alphaville, além de diferentes shoppings da capital baiana. Algumas marcas participam com mais de uma unidade, ampliando as opções de endereço para o público.

Licia Fabio e Helaine Schindler com sócios da BTS Burger durante o lançamento do festival - Foto: Divulgação / Salvador Burger Gourmet

A quarta edição foi apresentada na noite de terça, 25, durante um coquetel no BTS Burger, no Jardim Apipema. O encontro reuniu chefs das casas inscritas e convidados, que conheceram algumas das receitas criadas para o festival. A Salvador Burger Gourmet é realizada pela Licia Fabio Produções e pela Brasil Restaurant Week.

Restaurantes e hamburguerias participantes

Estão confirmados Almacen Pepe, Amado, BTS Burger, Azougue, Baby Beef Express, Black Bull Burger, Buddha Bistrô Asiático, Bravo, Brutus Burger, Carvão – Cozinha de Fogo, Cazolla, Di Liana Cucina, James Steakhouse, Forneria Apipema, Healthy, Maud Burger, MiniBar Gem, Paseo da Vitória, Pereira, Proa Bar, Red, Sandubaria, Torre, Une Cozinha, Vini Mar, Yaya, Zepp Smash e outros estabelecimentos.

A Ó Véi Hamburgueria e a Zevo Burger participarão exclusivamente por delivery. No site da Restaurant Week, o público poderá consultar os menus, endereços, dias e horários de funcionamento, além de verificar quais estabelecimentos oferecerão entrega.

Festival incentiva doação às Obras Sociais Irmã Dulce

Segundo a organização, durante o festival será incentivada a doação de R$ 2 por menu vendido para as Obras Sociais Irmã Dulce. A forma de contribuição não foi detalhada.

SERVIÇO

O quê: 4ª Salvador Burger Gourmet

Quando: de 27 de agosto a 27 de setembro de 2026

Onde: mais de 40 hamburguerias e restaurantes de Salvador

Valores: R$ 49,90, no Menu Tradicional, e R$ 59,90, no Menu Plus

Informações: burgergourmet.com.br