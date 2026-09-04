NONA EDIÇÃO
Festival Tempero Bahia 2026 divulga restaurantes participantes
Data, locais e a lista com todos os restaurantes participantes da nona edição do evento gastronômico
Salvador e mais cinco municípios baianos recebem a nona edição do Festival Tempero Bahia entre os dias 17 e 27 de setembro de 2026. O evento foca nos biomas da Mata Atlântica e reúne estabelecimentos em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vera Cruz, Itaparica e Vale do Capão, na Chapada Diamantina.
Os chefs utilizam ingredientes típicos da região para a criação dos pratos desta edição. Informações sobre chefs, localização e contatos constam no site oficial do evento.
Lista completa dos restaurantes participantes por circuito
Circuito restaurantes Salvador
- 33 Contemporâneo — Prato: Filé do sol com arroz sertanejo, farofa de castanhas, vinagrete de banana da terra e purê de aipim com queijo coalho
- Almacen Pepe Horto Florestal — Prato: Pescada Branca com arroz de moqueca. Acompanha musseline de aipim, vinagrete de manga, pimenta dedo de moça e gengibre
- Almacen Pepe Shopping Barra — Prato: Pescada Branca com arroz de moqueca. Acompanha musseline de aipim, vinagrete de manga, pimenta dedo de moça e gengibre
- Boteco do Piri — Prato: Moqueca de mariscos: lambreta, aratu, ostra, sururu, polvo, peixe e camarão. Acompanha arroz de siri e farofa de ovos com banana
- Boteco Português — Prato: Cioba em azeite de capim santo. Acompanha creme aerado de siri com um toque de dendê, purê de mandioca, geleia de jabuticaba com pimenta, e taioba crocante
- Bottino — Prato: Sorrentino de Siri, com molho de limão e azeite de ervas
- Cadivó — Prato: Torta Cacau da Vó — Intensa, cremosa e cheia de sabor. Chocolate 70% cacau e cacau 100%, adoçados com agave azul orgânico e preparados com manteiga ghee, 100% zero
- Carvão — Prato: Medalhão de Cupim com musseline de aipim e queijo coalho. Acompanha farofa de beiju com castanha e vinagrete de agrião
- Casa de Tereza — Prato: Maré Alta — Peixe crocante, pudim de sururu, purê de inhame, palmito confitado e mel de frutas vermelhas
- Casa di Vina — Prato: Robalo grelhado com ragu de camarões e musseline de banana da terra. Acompanha farofa de coentro, gengibre, pimenta e maracujá
- Casarão 17 — Prato: Peixe do dia grelhado. Acompanha purê de banana frita e leite de coco, limão cravo e pangrattato de pão de alho
- Cuco Bistrô — Prato: Filé da Costela Angus na Brasa — Melhor corte do novilho, extra macio, com marmoreio. Acompanha risoto com ervas aromáticas, farofa crocante e vinagrete de caju
- Donana Rio Vermelho — Prato: Filé de Pescada com farofa de Sururu. Acompanha arroz de coco
- Genaro por Vini Figueira — Prato: Do Cais ao Terreiro — Nhoque de banana da terra ao molho de mariscada
- Isola Cucina Italiana — Prato: Paccheri com Ragu de Sirí
- Maendú do Mercure Rio Vermelho Hotel — Prato: Mares Nordestinos — Filé de Vermelho assado com crosta de licuri. Acompanha Siri do Mangue, creme de aipim, farofa d'água e mandioca suflada
- Manga — Prato: Peixe do dia com Pupunha e Sapoti
- Mistura Contorno — Prato: Frutos do Mar da Baía de Todos-os-Santos — Espaguete com vôngoles e mexilhões
- Mistura Farol de Itapuã — Prato: Frutos do Mar da Baía de Todos-os-Santos — Espaguete com vôngoles e mexilhões
- O Porco Steak House — Prato: Bochecha Suína Estufada. Acompanha purê de raízes, chips de aipim e picles de maxixe com soda italiana de capim santo
- Peruvian Chicken Pollo a La Brasa — Prato: Duo Peruvian — Ceviche Mixto e Chicharrón de Pescado: Peixe e Frutos do Mar marinados no tradicional leche de tigre peruano, acompanhado de peixe crocante por fora, macios e suculentos por dentro, com milho e chifles peruanos
- Proa Gastrobar — Prato: Arroz de Ostra — Arroz de ostras nativas com cebola caramelizada, molho de ostra, coentro, emulsão de pimenta doce e flocos de tempurá
- RiviéRouge Bistrô — Prato: Linguine aux Coques (Linguine ao Berbigão) — Marisco Berbigão, salteado em azeite de coentro artesanal, vinho branco e maturi, e massa grano duro
- Sagratto Café — Prato: Raízes da Maré — Arroz cremoso de siri catado com base de moqueca, camarão grelhado, aioli de gengibre e farofa crocante de dendê
- Senac Casa do Comércio — Prato: Amores de Jorge Amado — Filé de Pescada Amarela com molho de coco verde. Acompanha purê de inhaminho com manteiga de garrafa, farofa de cuscuz com cacau, folha de taioba e o toque final do barbecue de araçá-vermelho
- Senac Pelourinho — Prato: Bobó de Camarão
- Serê do Villa da Praia Hotel — Prato: Mini-hambúrguer de Siri, empanado e frito no dendê, feito no pãozinho delícia de licuri, com aioli de pimenta de cheiro, picles de cebola e coentro
- Seven Café Bistrô — UPB/CAB — Prato: Café da Manhã Farol da Barra — Salada de frutas com iogurte, granola artesanal e geleia de morango. Cuscuz de milho com queijo coalho, Ovos mexidos, banana da terra assada, Carne seca com cebolas caramelizadas, creme de leite fresco e pimenta biquinho. Bolo Seven (maravilha de banana, cacau, amêndoas, crumble de castanhas e ganache de chocolate). Suco de laranja e Café
- Une Cozinha — Prato: Pescada Amarela grelhada com "leche de tigre" de maracujá e manga, farofa de tapioca, licuri e lascas de coco
- Zanzibar — Prato: Fufu Inha — Peixe frito no dendê, empanado na farinha de mandioca. Acompanha farofa de inhame e salada de quiabo, tomate, cebola e coentro, finalizada com um toque de pó de camarão
Circuito restaurantes Lauro de Freitas
- Barraca Villas Beach — Prato: Risoto de Canjiquinha com Carne de Fumeiro e Pimenta Dedo-de-Moça
- Botecaria — Prato: Aipim com Fraldinha
- Caranguejo de Vilas — Prato: Caranguejo Vilas — Acompanha pirão e molho de cebola
- Di Mainha — Prato: Manguezal — Arroz cremoso de Aratu, Polvo grelhado na manteiga de garrafa no ponto perfeito, cebolinha pérola caramelizada no melado de cana e tomatinhos confitados
- Mariposa — Prato: Peixe Encantos da Mata — Filé de tilápia grelhado com purê de mandioca, preparado com leite de coco e um toque delicado de azeite de dendê. Acompanha vinagrete de tangerina com tomate, cebola roxa e pimenta de cheiro, além de maionese caseira e crisp de mandioca
- Pousada e Restaurante Quilombo de Quingoma — Prato: Arrumadinho Sertanejo
- Rainha da Feijoada — Prato: Feijoada Brasileira — Feijão encorpado com carnes bem cozidas. Acompanha torresmo crocante, farofa de mandioca e couve fresca
- Raízes Parque Shopping — Prato: Badejo ao molho de moqueca de banana da terra com castanha de caju
- Santa Fé Pizzaria — Prato: Ouro de Biquinho — Massa artesanal Santa Fé coberta com queijo coalho ralado e dourado ao forno, camarões grelhados na manteiga de garrafa e o toque adocicado da geleia de pimenta-biquinho, finalizada com castanhas tostadas
- Restaurante Tamarineiro — Prato: Filé do Sol Baiano — Bife de Filé do Sol com molho de Tamarindo, queijo coalho, purê de aipim e baião de dois
- Torre Sabor & Tradição Parque Shopping — Prato: Sol da Mata — Carne de Sol grelhada na churrasqueira. Acompanha Bobó de castanha-de-caju ao dendê, farofa crocante de manteiga de garrafa, cebola e nibs de cacau, finalizada com molho picante de melado de cana
Circuito restaurantes Feira de Santana
- Bistrô Grissini — Prato: Croqueta de Siri Catado ao molho de moqueca
- Casa de Moá — Prato: Beijupirá ao molho de ervas aromáticas (alecrim, tomilho e pimenta de cheiro) e vinagrete de manga. Acompanha risoto de arroz vermelho. Finalizado com brotos frescos
- Estância Bistrô — Prato: Mar do Recôncavo — Bobó de Camarão, arroz de coco e crocante de dendê
- Oxente Menina Pizza na Pedra — Prato: Na Maiala — Pizza de Pernil Suíno assado, temperado com ervas aromáticas (alecrim, alfavaca e manjericão). Acompanha geleia de manga, maracujá e pimenta
- Pendragon Cozinha Autoral — Prato: Entre a Mata e o Mar — Moqueca de Pescada Amarela, Camarão e Lula, em leite de coco, dendê, tomate-cereja e cheiro verde. Acompanha musseline de inhame, feijão verde, pesto de coentro e licuri. Finalizado com crocante de mandioca
- Seen Feira do NH Hotel — Prato: Picanha do Mar — Lombo de pescada amarela laminada, vinagrete de pimenta doce, farofa crocante de hortelã, releitura de molho holandês com ervas aromáticas, dil e flores
- Taboo Burguer — Prato: Baguete de Camarão com Pesto — Baguete de parmesão artesanal, recheada com camarões grelhados com tempero exclusivo do Taboo, cream cheese da Casa e pesto à moda italiana. Acompanha tomate seco, geleia de bacon, alho e cebola caramelizados
Circuito restaurantes Itaparica
- Águas Marinhas — Prato: Peixe na manteiga com caldo de capim santo
- Flor do Mangue — Prato: Nhoque de banana da terra com camarões grelhados e molho pesto
- Manguezal — Prato: Tábua de Frutos do Mar — Polvo, Camarão, Lagosta na manteiga e Peixe em posta frito. Acompanha legumes grelhados e arroz
- Marea — Prato: Arroz negro com castanhas, camarões, polvo grelhado e molho de açafrão
- Quiosque Coco Nativo — Prato: Casquinha de Siri no abacaxi — Abacaxi aberto utilizando a polpa, leite de coco, azeite e salada vinagrete. Acompanha arroz temperado com farofa de mandioca e Drink Coco Nativo (opcional): Vodka com água de coco e polpa, hortelã, limão e gengibre
- Sol e Mar — Prato: Bacalhau da Terra — Moqueca de Bacalhau com batata inglesa, banana da terra e azeitonas. Feita no tempero tradicional de moqueca com azeite de dendê e pimenta doce
- Sanduilha — Prato: Quiche de Ostra
- Tamarineiro — Prato: Bebel e Agostinho — Tapioca recheada com carne seca, purê de aipim, muçarela derretida e pimenta doce
- Zé do Olodum — Prato: Casquinha de Siri. Acompanha farofa e salada
Circuito restaurantes Vera Cruz
- Bar Beira Rio — Prato: Filé de Agulhinha frito e empanado na farinha de trigo temperada. Acompanha farofa, salada vinagrete e molho
- Boteco do Capilé — Prato: Arrumadinho — carne do sol, carne de fumeiro, bacon defumado, calabresa, feijão fradinho, salada vinagrete e farofa de manteiga. Acompanha molho de pimenta a base de cebola, sal, vinagre e azeite
- Caiambá — Prato: Sardinha à Jesuíta — Sardinha feita na panela de pressão e gratinada no forno, servida no fruto do cacau, com geleia ao fundo. Acompanha purê de mandioquinha e cebola refogada
- Donna Bella Sabores do Nordeste — Prato: Risoto de Polvo
- Espetinho Esperto — Prato: Assado de tira com chimichurri de ervas aromáticas. Acompanha farofa de inhame e salada de folhas verdes com cebola roxa em conserva. Drink de Caipirinha de limão, tangerina e pimenta de cheiro (opcional)
- House Beach Bar — Prato: Entre o Mar e a Mata — Vermelho e Polvo assados na brasa. Acompanha aioli de urucum e farofa de coco crocante. Sobremesa: Sorvete natural de coco com calda de jabuticaba
- Maruca — Prato: Siriabo — Moqueca de Siri com quiabo
- Rei do Pirão — Prato: Moqueca do Rei — Moqueca mista de lagosta, polvo, camarão, posta de dourado e mexilhão catado. Acompanha pirão, arroz, farofa e salada
- Restaurante Escola Nkuta Bantu — Prato: NTABA NKUTA — Moqueca de Bode da Casa — Bode macio, cozido lentamente com temperos frescos, leite de coco e especiarias da casa. Servido no agdá de barro, acompanha arroz, pirão e farofa
Circuito restaurantes Vale do Capão / Chapada Diamantina-BA
- Alma Bistrô — Prato: Arroz do mar — Arroz cremoso de Siri e Polvo, com leite de coco. Acompanha farofa de licuri e salada de coentro
- AnaSempreviva — Prato: Mignon Mel & Pimenta — Sanduíche de filé mignon com ovo, queijo coalho e mel com pimenta, servido com maionese defumada e mostarda artesanais, tomate e um fresco mix de saladas
- Artesanale Cozinha Afetiva — Prato: Mata & Maré — Pescada Amarela, envolvida em crosta de acarajé dourada, crocante e frita no dendê. Acompanha purê de inhame, vinagrete de pimenta-de-cheiro e pitanga, molho de aratu e espuma de leite de coco com gengibre
- Bistrô Cozinha Criativa da Pousada do Capão — Prato: Paella de Sururu — Sururu, mexilhão e camarão, finalizada com couve crispy
- Bistrô Orquídea Negra — Prato: O Sertão vai virar Mar — Filé de Pescada Amarela com geleia de maracujá do mato, arroz cremoso de coco na folha de bananeira e farofa de mandioca crocante
- Candeia da Pousada do Capão — Prato: Moqueca de Banana da Terra — Banana da terra, abobrinha, castanha de caju, algas, leite de coco, tomate, pimentão, cebola, pimenta e dendê
- Capão Burger Destiny - CBD — Prato: Destino Mar & Serra — Burguer com carne, maionese de salsa e coentro, e camarões
- Deguste o Brasil — Prato: Polvo grelhado, servido com palmito pupunha, boursin de cabra ao limão, páprica, molho de ostra, e mel de uruçu de Jaguaripe. Drink com Cachaça de Ilhéus, mel de cacau e jataí e espuma de gengibre
- Ganguea Drinks — Prato: Drink e Aperitivo — Pepita da Chapada — Equilíbrio perfeito entre o frescor da pitanga, o cítrico do limão e as notas herbais da espuma de manjericão. Acompanha bruschettas, com pães artesanais de lenta fermentação, e salmão defumado na Casa, com creme de ervas frescas da cozinha da Nutrir
- Gatto Sete — Prato: Luiz Melodia — Ragu de Carneiro ao vinho, preparado em cozimento lento. Acompanha arroz cateto, produzido na Chapada Diamantina, com alcaparras, nozes, mel nativo do Vale do Capão e finalizado com folha de capeba
- Herbívoras — Prato: Medalhão de grão de bico ao molho de moqueca. Acompanha purê de aipim, quinoa e salada fresca
- Kuma’rú Cozinha Autoral — Prato: Pescada Atlântica ao Teriyaki de Mel de Cacau, com caldo de leite de coco e dendê. Acompanha salada morna de uva sobre queijo coalho grelhado e conserva de limão
- Nutrir Café — Prato: Prato Medalhões do Sol — Filet Mignon ao molho demi-glace com mil folhas de mandioca, musseline de beterraba e salada de rúcula
- Pizza Lab — Prato: Havaiana Rebelde — Pizza com massa de cacau 100%, bacon e abacaxi grelhado