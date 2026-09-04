Festival Tempero Bahia 2026 divulga restaurantes participantes

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Salvador e mais cinco municípios baianos recebem a nona edição do Festival Tempero Bahia entre os dias 17 e 27 de setembro de 2026. O evento foca nos biomas da Mata Atlântica e reúne estabelecimentos em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vera Cruz, Itaparica e Vale do Capão, na Chapada Diamantina.

Os chefs utilizam ingredientes típicos da região para a criação dos pratos desta edição. Informações sobre chefs, localização e contatos constam no site oficial do evento.

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Lista completa dos restaurantes participantes por circuito

Circuito restaurantes Salvador

33 Contemporâneo — Prato: Filé do sol com arroz sertanejo, farofa de castanhas, vinagrete de banana da terra e purê de aipim com queijo coalho Almacen Pepe Horto Florestal — Prato: Pescada Branca com arroz de moqueca. Acompanha musseline de aipim, vinagrete de manga, pimenta dedo de moça e gengibre Almacen Pepe Shopping Barra — Prato: Pescada Branca com arroz de moqueca. Acompanha musseline de aipim, vinagrete de manga, pimenta dedo de moça e gengibre Boteco do Piri — Prato: Moqueca de mariscos: lambreta, aratu, ostra, sururu, polvo, peixe e camarão. Acompanha arroz de siri e farofa de ovos com banana Boteco Português — Prato: Cioba em azeite de capim santo. Acompanha creme aerado de siri com um toque de dendê, purê de mandioca, geleia de jabuticaba com pimenta, e taioba crocante Bottino — Prato: Sorrentino de Siri, com molho de limão e azeite de ervas Cadivó — Prato: Torta Cacau da Vó — Intensa, cremosa e cheia de sabor. Chocolate 70% cacau e cacau 100%, adoçados com agave azul orgânico e preparados com manteiga ghee, 100% zero Carvão — Prato: Medalhão de Cupim com musseline de aipim e queijo coalho. Acompanha farofa de beiju com castanha e vinagrete de agrião Casa de Tereza — Prato: Maré Alta — Peixe crocante, pudim de sururu, purê de inhame, palmito confitado e mel de frutas vermelhas Casa di Vina — Prato: Robalo grelhado com ragu de camarões e musseline de banana da terra. Acompanha farofa de coentro, gengibre, pimenta e maracujá Casarão 17 — Prato: Peixe do dia grelhado. Acompanha purê de banana frita e leite de coco, limão cravo e pangrattato de pão de alho Cuco Bistrô — Prato: Filé da Costela Angus na Brasa — Melhor corte do novilho, extra macio, com marmoreio. Acompanha risoto com ervas aromáticas, farofa crocante e vinagrete de caju Donana Rio Vermelho — Prato: Filé de Pescada com farofa de Sururu. Acompanha arroz de coco Genaro por Vini Figueira — Prato: Do Cais ao Terreiro — Nhoque de banana da terra ao molho de mariscada Isola Cucina Italiana — Prato: Paccheri com Ragu de Sirí Maendú do Mercure Rio Vermelho Hotel — Prato: Mares Nordestinos — Filé de Vermelho assado com crosta de licuri. Acompanha Siri do Mangue, creme de aipim, farofa d'água e mandioca suflada Manga — Prato: Peixe do dia com Pupunha e Sapoti Mistura Contorno — Prato: Frutos do Mar da Baía de Todos-os-Santos — Espaguete com vôngoles e mexilhões Mistura Farol de Itapuã — Prato: Frutos do Mar da Baía de Todos-os-Santos — Espaguete com vôngoles e mexilhões O Porco Steak House — Prato: Bochecha Suína Estufada. Acompanha purê de raízes, chips de aipim e picles de maxixe com soda italiana de capim santo Peruvian Chicken Pollo a La Brasa — Prato: Duo Peruvian — Ceviche Mixto e Chicharrón de Pescado: Peixe e Frutos do Mar marinados no tradicional leche de tigre peruano, acompanhado de peixe crocante por fora, macios e suculentos por dentro, com milho e chifles peruanos Proa Gastrobar — Prato: Arroz de Ostra — Arroz de ostras nativas com cebola caramelizada, molho de ostra, coentro, emulsão de pimenta doce e flocos de tempurá RiviéRouge Bistrô — Prato: Linguine aux Coques (Linguine ao Berbigão) — Marisco Berbigão, salteado em azeite de coentro artesanal, vinho branco e maturi, e massa grano duro Sagratto Café — Prato: Raízes da Maré — Arroz cremoso de siri catado com base de moqueca, camarão grelhado, aioli de gengibre e farofa crocante de dendê Senac Casa do Comércio — Prato: Amores de Jorge Amado — Filé de Pescada Amarela com molho de coco verde. Acompanha purê de inhaminho com manteiga de garrafa, farofa de cuscuz com cacau, folha de taioba e o toque final do barbecue de araçá-vermelho Senac Pelourinho — Prato: Bobó de Camarão Serê do Villa da Praia Hotel — Prato: Mini-hambúrguer de Siri, empanado e frito no dendê, feito no pãozinho delícia de licuri, com aioli de pimenta de cheiro, picles de cebola e coentro Seven Café Bistrô — UPB/CAB — Prato: Café da Manhã Farol da Barra — Salada de frutas com iogurte, granola artesanal e geleia de morango. Cuscuz de milho com queijo coalho, Ovos mexidos, banana da terra assada, Carne seca com cebolas caramelizadas, creme de leite fresco e pimenta biquinho. Bolo Seven (maravilha de banana, cacau, amêndoas, crumble de castanhas e ganache de chocolate). Suco de laranja e Café Une Cozinha — Prato: Pescada Amarela grelhada com "leche de tigre" de maracujá e manga, farofa de tapioca, licuri e lascas de coco Zanzibar — Prato: Fufu Inha — Peixe frito no dendê, empanado na farinha de mandioca. Acompanha farofa de inhame e salada de quiabo, tomate, cebola e coentro, finalizada com um toque de pó de camarão

Circuito restaurantes Lauro de Freitas

Barraca Villas Beach — Prato: Risoto de Canjiquinha com Carne de Fumeiro e Pimenta Dedo-de-Moça Botecaria — Prato: Aipim com Fraldinha Caranguejo de Vilas — Prato: Caranguejo Vilas — Acompanha pirão e molho de cebola Di Mainha — Prato: Manguezal — Arroz cremoso de Aratu, Polvo grelhado na manteiga de garrafa no ponto perfeito, cebolinha pérola caramelizada no melado de cana e tomatinhos confitados Mariposa — Prato: Peixe Encantos da Mata — Filé de tilápia grelhado com purê de mandioca, preparado com leite de coco e um toque delicado de azeite de dendê. Acompanha vinagrete de tangerina com tomate, cebola roxa e pimenta de cheiro, além de maionese caseira e crisp de mandioca Pousada e Restaurante Quilombo de Quingoma — Prato: Arrumadinho Sertanejo Rainha da Feijoada — Prato: Feijoada Brasileira — Feijão encorpado com carnes bem cozidas. Acompanha torresmo crocante, farofa de mandioca e couve fresca Raízes Parque Shopping — Prato: Badejo ao molho de moqueca de banana da terra com castanha de caju Santa Fé Pizzaria — Prato: Ouro de Biquinho — Massa artesanal Santa Fé coberta com queijo coalho ralado e dourado ao forno, camarões grelhados na manteiga de garrafa e o toque adocicado da geleia de pimenta-biquinho, finalizada com castanhas tostadas Restaurante Tamarineiro — Prato: Filé do Sol Baiano — Bife de Filé do Sol com molho de Tamarindo, queijo coalho, purê de aipim e baião de dois Torre Sabor & Tradição Parque Shopping — Prato: Sol da Mata — Carne de Sol grelhada na churrasqueira. Acompanha Bobó de castanha-de-caju ao dendê, farofa crocante de manteiga de garrafa, cebola e nibs de cacau, finalizada com molho picante de melado de cana

Circuito restaurantes Feira de Santana

Bistrô Grissini — Prato: Croqueta de Siri Catado ao molho de moqueca Casa de Moá — Prato: Beijupirá ao molho de ervas aromáticas (alecrim, tomilho e pimenta de cheiro) e vinagrete de manga. Acompanha risoto de arroz vermelho. Finalizado com brotos frescos Estância Bistrô — Prato: Mar do Recôncavo — Bobó de Camarão, arroz de coco e crocante de dendê Oxente Menina Pizza na Pedra — Prato: Na Maiala — Pizza de Pernil Suíno assado, temperado com ervas aromáticas (alecrim, alfavaca e manjericão). Acompanha geleia de manga, maracujá e pimenta Pendragon Cozinha Autoral — Prato: Entre a Mata e o Mar — Moqueca de Pescada Amarela, Camarão e Lula, em leite de coco, dendê, tomate-cereja e cheiro verde. Acompanha musseline de inhame, feijão verde, pesto de coentro e licuri. Finalizado com crocante de mandioca Seen Feira do NH Hotel — Prato: Picanha do Mar — Lombo de pescada amarela laminada, vinagrete de pimenta doce, farofa crocante de hortelã, releitura de molho holandês com ervas aromáticas, dil e flores Taboo Burguer — Prato: Baguete de Camarão com Pesto — Baguete de parmesão artesanal, recheada com camarões grelhados com tempero exclusivo do Taboo, cream cheese da Casa e pesto à moda italiana. Acompanha tomate seco, geleia de bacon, alho e cebola caramelizados

Circuito restaurantes Itaparica

Águas Marinhas — Prato: Peixe na manteiga com caldo de capim santo Flor do Mangue — Prato: Nhoque de banana da terra com camarões grelhados e molho pesto Manguezal — Prato: Tábua de Frutos do Mar — Polvo, Camarão, Lagosta na manteiga e Peixe em posta frito. Acompanha legumes grelhados e arroz Marea — Prato: Arroz negro com castanhas, camarões, polvo grelhado e molho de açafrão Quiosque Coco Nativo — Prato: Casquinha de Siri no abacaxi — Abacaxi aberto utilizando a polpa, leite de coco, azeite e salada vinagrete. Acompanha arroz temperado com farofa de mandioca e Drink Coco Nativo (opcional): Vodka com água de coco e polpa, hortelã, limão e gengibre Sol e Mar — Prato: Bacalhau da Terra — Moqueca de Bacalhau com batata inglesa, banana da terra e azeitonas. Feita no tempero tradicional de moqueca com azeite de dendê e pimenta doce Sanduilha — Prato: Quiche de Ostra Tamarineiro — Prato: Bebel e Agostinho — Tapioca recheada com carne seca, purê de aipim, muçarela derretida e pimenta doce Zé do Olodum — Prato: Casquinha de Siri. Acompanha farofa e salada

Circuito restaurantes Vera Cruz

Bar Beira Rio — Prato: Filé de Agulhinha frito e empanado na farinha de trigo temperada. Acompanha farofa, salada vinagrete e molho Boteco do Capilé — Prato: Arrumadinho — carne do sol, carne de fumeiro, bacon defumado, calabresa, feijão fradinho, salada vinagrete e farofa de manteiga. Acompanha molho de pimenta a base de cebola, sal, vinagre e azeite Caiambá — Prato: Sardinha à Jesuíta — Sardinha feita na panela de pressão e gratinada no forno, servida no fruto do cacau, com geleia ao fundo. Acompanha purê de mandioquinha e cebola refogada Donna Bella Sabores do Nordeste — Prato: Risoto de Polvo Espetinho Esperto — Prato: Assado de tira com chimichurri de ervas aromáticas. Acompanha farofa de inhame e salada de folhas verdes com cebola roxa em conserva. Drink de Caipirinha de limão, tangerina e pimenta de cheiro (opcional) House Beach Bar — Prato: Entre o Mar e a Mata — Vermelho e Polvo assados na brasa. Acompanha aioli de urucum e farofa de coco crocante. Sobremesa: Sorvete natural de coco com calda de jabuticaba Maruca — Prato: Siriabo — Moqueca de Siri com quiabo Rei do Pirão — Prato: Moqueca do Rei — Moqueca mista de lagosta, polvo, camarão, posta de dourado e mexilhão catado. Acompanha pirão, arroz, farofa e salada Restaurante Escola Nkuta Bantu — Prato: NTABA NKUTA — Moqueca de Bode da Casa — Bode macio, cozido lentamente com temperos frescos, leite de coco e especiarias da casa. Servido no agdá de barro, acompanha arroz, pirão e farofa

Circuito restaurantes Vale do Capão / Chapada Diamantina-BA