Fuja do comum: a vinagrete de kiwi perfeita para o churrasco

Receita de vinagrete de kiwi para o churrasco - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fugir do comum é sempre bom, principalmente quando o assunto é gastronomia. Essa releitura da vinagrete tradicional promete conquistar exatamente por isso e é uma excelente pedida para o churrasco do fim de semana.

Nesta versão, o kiwi entra em cena para trazer frescor e um toque adocicado que harmoniza perfeitamente com a acidez do tomate e o sabor intenso da cebola. O resultado é um acompanhamento leve, colorido e vibrante, ideal para realçar carnes grelhadas ou peixes.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais do que um simples vinagrete, essa combinação criativa adiciona uma nova camada de sabor à mesa. É o detalhe que transforma o churrasco de sábado em uma experiência refrescante, moderna e inesquecivelmente deliciosa.

Como preparar:

Ingredientes

2 kiwis picados

2 tomates picados

½ cebola picada

1 pepino picado

½ xícara de salsinha picada

Para o molho:

1 colher (sopa) de vinagre (preferencialmente de maçã)

1 colher (sopa) de suco de limão

4 colheres (sopa) de azeite

⅓ colher (chá) de sal

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture o kiwi, o tomate, a cebola, o pepino e a salsinha.

2. Em outro recipiente, prepare o molho misturando o vinagre, o limão, o azeite e o sal.

3. Despeje o molho sobre os ingredientes picados e misture bem.

4. Leve à geladeira por pelo menos 15 minutos antes de servir.