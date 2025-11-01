RECEITA
Fuja do comum: a vinagrete de kiwi perfeita para o churrasco
Nesta releitura, o kiwi entra em cena para trazer frescor e um toque adocicado
Por Edvaldo Sales
Fugir do comum é sempre bom, principalmente quando o assunto é gastronomia. Essa releitura da vinagrete tradicional promete conquistar exatamente por isso e é uma excelente pedida para o churrasco do fim de semana.
Nesta versão, o kiwi entra em cena para trazer frescor e um toque adocicado que harmoniza perfeitamente com a acidez do tomate e o sabor intenso da cebola. O resultado é um acompanhamento leve, colorido e vibrante, ideal para realçar carnes grelhadas ou peixes.
Mais do que um simples vinagrete, essa combinação criativa adiciona uma nova camada de sabor à mesa. É o detalhe que transforma o churrasco de sábado em uma experiência refrescante, moderna e inesquecivelmente deliciosa.
Como preparar:
Ingredientes
- 2 kiwis picados
- 2 tomates picados
- ½ cebola picada
- 1 pepino picado
- ½ xícara de salsinha picada
Para o molho:
- 1 colher (sopa) de vinagre (preferencialmente de maçã)
- 1 colher (sopa) de suco de limão
- 4 colheres (sopa) de azeite
- ⅓ colher (chá) de sal
Modo de preparo
1. Em uma tigela, misture o kiwi, o tomate, a cebola, o pepino e a salsinha.
2. Em outro recipiente, prepare o molho misturando o vinagre, o limão, o azeite e o sal.
3. Despeje o molho sobre os ingredientes picados e misture bem.
4. Leve à geladeira por pelo menos 15 minutos antes de servir.
