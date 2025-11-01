Menu
RECEITA

Fuja do comum: a vinagrete de kiwi perfeita para o churrasco

Nesta releitura, o kiwi entra em cena para trazer frescor e um toque adocicado

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/11/2025 - 12:44 h
Receita de vinagrete de kiwi para o churrasco
Receita de vinagrete de kiwi para o churrasco -

Fugir do comum é sempre bom, principalmente quando o assunto é gastronomia. Essa releitura da vinagrete tradicional promete conquistar exatamente por isso e é uma excelente pedida para o churrasco do fim de semana.

Nesta versão, o kiwi entra em cena para trazer frescor e um toque adocicado que harmoniza perfeitamente com a acidez do tomate e o sabor intenso da cebola. O resultado é um acompanhamento leve, colorido e vibrante, ideal para realçar carnes grelhadas ou peixes.

Mais do que um simples vinagrete, essa combinação criativa adiciona uma nova camada de sabor à mesa. É o detalhe que transforma o churrasco de sábado em uma experiência refrescante, moderna e inesquecivelmente deliciosa.

Como preparar:

Ingredientes

  • 2 kiwis picados
  • 2 tomates picados
  • ½ cebola picada
  • 1 pepino picado
  • ½ xícara de salsinha picada

Para o molho:

  • 1 colher (sopa) de vinagre (preferencialmente de maçã)
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • ⅓ colher (chá) de sal

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture o kiwi, o tomate, a cebola, o pepino e a salsinha.

2. Em outro recipiente, prepare o molho misturando o vinagre, o limão, o azeite e o sal.

3. Despeje o molho sobre os ingredientes picados e misture bem.

4. Leve à geladeira por pelo menos 15 minutos antes de servir.

