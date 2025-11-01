Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA SIMPLES

Pronto em 5 minutos: aprenda fazer brownie proteico sem farinha

Brownie é feito no micro-ondas, de forma rápida e prática

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/11/2025 - 11:14 h
Brownie fica pronto em 5 minutos
Brownie fica pronto em 5 minutos -

Já pensou em um doce que une sabor e nutrição? Esse é o propósito deste brownie que fica pronto em apenas alguns minutos. Ele é a combinação de banana, cacau e whey protein que se transforma em um bolinho macio.

O melhor de tudo é que ele é feito no micro-ondas, de forma rápida e prática, perfeito para quem quer um doce saudável sem complicação. Rico em proteínas e com ingredientes naturais, é a escolha ideal para matar a vontade de chocolate sem sair da linha.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pronta em 10 minutos: sobremesa fácil, rápida e perfeita para vender
Capelinha inaugura nova loja no bairro do Stiep
Sem forno, ovo e leite: essa pizza de frigideira é ideal para o fim de semana

Como preparar:

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1 ovo
  • 1 scoop (ou 1 colher bem cheia) de whey protein sabor chocolate ou baunilha
  • 1 colher (sopa) de cacau 100% em pó
  • 1 colher (chá) de óleo de coco
  • 1 pitada de fermento químico
  • Gotas de chocolate 70% cacau (opcional)

Modo de preparo

1. Amasse a banana até virar um purê.

2. Acrescente o ovo e misture bem.

3. Adicione o whey, o cacau, o óleo de coco e o fermento, mexendo até ficar homogêneo.

4. Coloque em uma caneca ou potinho que possa ir ao micro-ondas.

5. Leve por 1 minuto e meio a 2 minutos, conforme a potência do aparelho.

6. Finalize com as gotas de chocolate e sirva morno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brownie receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brownie fica pronto em 5 minutos
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Brownie fica pronto em 5 minutos
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Brownie fica pronto em 5 minutos
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Brownie fica pronto em 5 minutos
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x