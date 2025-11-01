RECEITA SIMPLES
Pronto em 5 minutos: aprenda fazer brownie proteico sem farinha
Brownie é feito no micro-ondas, de forma rápida e prática
Por Edvaldo Sales
Já pensou em um doce que une sabor e nutrição? Esse é o propósito deste brownie que fica pronto em apenas alguns minutos. Ele é a combinação de banana, cacau e whey protein que se transforma em um bolinho macio.
O melhor de tudo é que ele é feito no micro-ondas, de forma rápida e prática, perfeito para quem quer um doce saudável sem complicação. Rico em proteínas e com ingredientes naturais, é a escolha ideal para matar a vontade de chocolate sem sair da linha.
Como preparar:
Ingredientes
- 1 banana madura
- 1 ovo
- 1 scoop (ou 1 colher bem cheia) de whey protein sabor chocolate ou baunilha
- 1 colher (sopa) de cacau 100% em pó
- 1 colher (chá) de óleo de coco
- 1 pitada de fermento químico
- Gotas de chocolate 70% cacau (opcional)
Modo de preparo
1. Amasse a banana até virar um purê.
2. Acrescente o ovo e misture bem.
3. Adicione o whey, o cacau, o óleo de coco e o fermento, mexendo até ficar homogêneo.
4. Coloque em uma caneca ou potinho que possa ir ao micro-ondas.
5. Leve por 1 minuto e meio a 2 minutos, conforme a potência do aparelho.
6. Finalize com as gotas de chocolate e sirva morno.
