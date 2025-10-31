Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Sem forno, ovo e leite: essa pizza de frigideira é ideal para o fim de semana

Receita une praticidade e sabor para fazer a qualquer momento

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

31/10/2025 - 13:56 h
Pizza de frigideira
Pizza de frigideira -

Quer saborear uma pizza caseira, mas sem a complicação de ligar o forno, esperar crescer ou usar ingredientes restritivos como ovo e leite? Esta receita foi criada exatamente para unir praticidade e sabor, sendo a opção perfeita para uma refeição rápida ou o lanche do fim de semana.

Com um preparo direto na frigideira, usando apenas ingredientes simples, você terá uma refeição caseira e saborosa pronta em questão de minutos, garantindo o prazer da pizza sem a louça e o tempo de espera.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Receita de Pizza de Frigideira

Ingredientes da Massa

  • 100 ml de água em temperatura ambiente
  • 30 g de manteiga derretida
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 1/2 copo de farinha de trigo peneirada (copo de 200 ml)
  • 1/2 colher de chá de fermento biológico seco

Recheio Sugerido

Você pode variar conforme seu gosto, mas para um clássico rápido, utilize:

Leia Também:

Sobremesa digna de restaurante 5 estrelas: cheesecake rápida, fácil e sem fogo
Pronto em 20 minutos: almoço de fim de semana fácil e barato
Adeus, carne: bife de abobrinha tem receita barata e rápida para o almoço
  • Extrato de tomate
  • Queijo muçarela ralado ou fatiado
  • Linguiça calabresa fatiada
  • Rodelas de cebola
  • Orégano a gosto

Modo de preparo passo a passo

  1. Comece misturando a água, a manteiga derretida, o açúcar e o sal em uma tigela até que todos os ingredientes estejam bem dissolvidos.
  2. Acrescente metade da farinha de trigo junto com o fermento biológico seco e mexa até incorporar. Em seguida, adicione o restante da farinha e amasse com as mãos até obter uma massa levemente pegajosa e macia.
  3. Sove a massa por cerca de 2 minutos. Abra um disco com o diâmetro da sua frigideira (aproximadamente 20 cm).
  4. Aqueça uma frigideira antiaderente untada. Coloque o disco de massa e cozinhe tampado por 2 a 3 minutos em fogo baixo.
  5. Vire a massa com cuidado. Espalhe o extrato de tomate e adicione o queijo, a calabresa, a cebola e o orégano. Tampe novamente a frigideira e deixe cozinhar até que o queijo derreta completamente e a massa esteja dourada por baixo.

Sirva imediatamente para garantir o máximo de sabor e praticidade no seu lanche.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Pizza pizza caseira Pizza de frigideira Receita de Pizza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pizza de frigideira
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Pizza de frigideira
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Pizza de frigideira
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Pizza de frigideira
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x