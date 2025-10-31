Sem forno, ovo e leite: essa pizza de frigideira é ideal para o fim de semana

Pizza de frigideira - Foto: Reprodução | Freepik

Quer saborear uma pizza caseira, mas sem a complicação de ligar o forno, esperar crescer ou usar ingredientes restritivos como ovo e leite? Esta receita foi criada exatamente para unir praticidade e sabor, sendo a opção perfeita para uma refeição rápida ou o lanche do fim de semana.

Com um preparo direto na frigideira, usando apenas ingredientes simples, você terá uma refeição caseira e saborosa pronta em questão de minutos, garantindo o prazer da pizza sem a louça e o tempo de espera.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Receita de Pizza de Frigideira

Ingredientes da Massa

100 ml de água em temperatura ambiente

30 g de manteiga derretida

1 colher de chá de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1 1/2 copo de farinha de trigo peneirada (copo de 200 ml)

1/2 colher de chá de fermento biológico seco

Recheio Sugerido

Você pode variar conforme seu gosto, mas para um clássico rápido, utilize:

Extrato de tomate

Queijo muçarela ralado ou fatiado

Linguiça calabresa fatiada

Rodelas de cebola

Orégano a gosto

Modo de preparo passo a passo

Comece misturando a água, a manteiga derretida, o açúcar e o sal em uma tigela até que todos os ingredientes estejam bem dissolvidos. Acrescente metade da farinha de trigo junto com o fermento biológico seco e mexa até incorporar. Em seguida, adicione o restante da farinha e amasse com as mãos até obter uma massa levemente pegajosa e macia. Sove a massa por cerca de 2 minutos. Abra um disco com o diâmetro da sua frigideira (aproximadamente 20 cm). Aqueça uma frigideira antiaderente untada. Coloque o disco de massa e cozinhe tampado por 2 a 3 minutos em fogo baixo. Vire a massa com cuidado. Espalhe o extrato de tomate e adicione o queijo, a calabresa, a cebola e o orégano. Tampe novamente a frigideira e deixe cozinhar até que o queijo derreta completamente e a massa esteja dourada por baixo.

Sirva imediatamente para garantir o máximo de sabor e praticidade no seu lanche.