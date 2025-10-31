GASTRONOMIA
Sem forno, ovo e leite: essa pizza de frigideira é ideal para o fim de semana
Receita une praticidade e sabor para fazer a qualquer momento
Por Luiz Almeida
Quer saborear uma pizza caseira, mas sem a complicação de ligar o forno, esperar crescer ou usar ingredientes restritivos como ovo e leite? Esta receita foi criada exatamente para unir praticidade e sabor, sendo a opção perfeita para uma refeição rápida ou o lanche do fim de semana.
Com um preparo direto na frigideira, usando apenas ingredientes simples, você terá uma refeição caseira e saborosa pronta em questão de minutos, garantindo o prazer da pizza sem a louça e o tempo de espera.
Receita de Pizza de Frigideira
Ingredientes da Massa
- 100 ml de água em temperatura ambiente
- 30 g de manteiga derretida
- 1 colher de chá de açúcar
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 1/2 copo de farinha de trigo peneirada (copo de 200 ml)
- 1/2 colher de chá de fermento biológico seco
Recheio Sugerido
Você pode variar conforme seu gosto, mas para um clássico rápido, utilize:
- Extrato de tomate
- Queijo muçarela ralado ou fatiado
- Linguiça calabresa fatiada
- Rodelas de cebola
- Orégano a gosto
Modo de preparo passo a passo
- Comece misturando a água, a manteiga derretida, o açúcar e o sal em uma tigela até que todos os ingredientes estejam bem dissolvidos.
- Acrescente metade da farinha de trigo junto com o fermento biológico seco e mexa até incorporar. Em seguida, adicione o restante da farinha e amasse com as mãos até obter uma massa levemente pegajosa e macia.
- Sove a massa por cerca de 2 minutos. Abra um disco com o diâmetro da sua frigideira (aproximadamente 20 cm).
- Aqueça uma frigideira antiaderente untada. Coloque o disco de massa e cozinhe tampado por 2 a 3 minutos em fogo baixo.
- Vire a massa com cuidado. Espalhe o extrato de tomate e adicione o queijo, a calabresa, a cebola e o orégano. Tampe novamente a frigideira e deixe cozinhar até que o queijo derreta completamente e a massa esteja dourada por baixo.
Sirva imediatamente para garantir o máximo de sabor e praticidade no seu lanche.
