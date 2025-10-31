Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Sobremesa digna de restaurante 5 estrelas: cheesecake rápida, fácil e sem fogo

Conheça receita tradicional dos Estados Unidos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

31/10/2025 - 10:11 h
sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível
sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível -

Essa receita é tradicionalmente norte-americana, conhecida por ser uma sobremesa sofisticada que une cremosidade, refrescância, crocância e um sabor inigualável.

Por ser famosa em grandes restaurantes, muitos subestimam a facilidade de preparar uma cheesecake. Pensando nisso, separamos uma versão simples e rápida, perfeita para fazer em casa e impressionar qualquer convidado.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cheesecake de Chocolate

  • Tempo de preparo: 50 minutos (+3h30 de geladeira)
  • Rendimento: 10 porções
  • Dificuldade: Fácil

Ingredientes

Base:

  • 2 pacotes de biscoito maisena triturado (400 g)
  • 7 colheres (sopa) de margarina sem sal

Leia Também:

Simples, rápido e fácil: esse bolinho salgado de frango vai te conquistar
O que comer no café da manhã para evitar infarto e AVC
Diferença entre água com gás e refrigerante vai te surpreender
O suco que realmente protege fígado e imunidade: conheça a receita perfeita

Recheio:

  • 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 500 g de chocolate ao leite derretido
  • 1 xícara (chá) de castanha de caju triturada
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 copo de iogurte natural (200 g)

Cobertura:

  • 500 g de chocolate ao leite derretido
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de glucose de milho

Modo de preparo

  1. Prepare a base: em uma tigela, misture o biscoito triturado com a margarina até formar uma farofa úmida.
  2. Forre o fundo de um refratário médio com essa mistura, apertando bem com as mãos. Reserve.
  3. Prepare o recheio: no liquidificador, bata a gelatina (já polvilhada no leite e dissolvida em banho-maria) com os demais ingredientes até obter um creme homogêneo.
  4. Despeje o recheio sobre a base e leve à geladeira por 30 minutos.
  5. Prepare a cobertura: em uma tigela, misture o chocolate derretido, o creme de leite e a glucose de milho até ficar liso e brilhante.
  6. Espalhe a cobertura sobre o cheesecake e leve novamente à geladeira por, no mínimo, 3 horas.
  7. Sirva bem gelado e finalize com raspas de chocolate ou castanhas picadas por cima.

O resultado é uma sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível — perfeita para qualquer ocasião!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chocolate receita rápida Receita simples sobremesa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x