Sobremesa digna de restaurante 5 estrelas: cheesecake rápida, fácil e sem fogo
Conheça receita tradicional dos Estados Unidos
Por Iarla Queiroz
Essa receita é tradicionalmente norte-americana, conhecida por ser uma sobremesa sofisticada que une cremosidade, refrescância, crocância e um sabor inigualável.
Por ser famosa em grandes restaurantes, muitos subestimam a facilidade de preparar uma cheesecake. Pensando nisso, separamos uma versão simples e rápida, perfeita para fazer em casa e impressionar qualquer convidado.
Cheesecake de Chocolate
- Tempo de preparo: 50 minutos (+3h30 de geladeira)
- Rendimento: 10 porções
- Dificuldade: Fácil
Ingredientes
Base:
- 2 pacotes de biscoito maisena triturado (400 g)
- 7 colheres (sopa) de margarina sem sal
Recheio:
- 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
- 1 xícara (chá) de leite
- 500 g de chocolate ao leite derretido
- 1 xícara (chá) de castanha de caju triturada
- 1 lata de creme de leite
- 1 copo de iogurte natural (200 g)
Cobertura:
- 500 g de chocolate ao leite derretido
- 1 lata de creme de leite
- 1 colher (sopa) de glucose de milho
Modo de preparo
- Prepare a base: em uma tigela, misture o biscoito triturado com a margarina até formar uma farofa úmida.
- Forre o fundo de um refratário médio com essa mistura, apertando bem com as mãos. Reserve.
- Prepare o recheio: no liquidificador, bata a gelatina (já polvilhada no leite e dissolvida em banho-maria) com os demais ingredientes até obter um creme homogêneo.
- Despeje o recheio sobre a base e leve à geladeira por 30 minutos.
- Prepare a cobertura: em uma tigela, misture o chocolate derretido, o creme de leite e a glucose de milho até ficar liso e brilhante.
- Espalhe a cobertura sobre o cheesecake e leve novamente à geladeira por, no mínimo, 3 horas.
- Sirva bem gelado e finalize com raspas de chocolate ou castanhas picadas por cima.
O resultado é uma sobremesa sofisticada, cremosa e irresistível — perfeita para qualquer ocasião!
