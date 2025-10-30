PRATICIDADE
Simples, rápido e fácil: esse bolinho salgado de frango vai te conquistar
Receita leva poucos ingredientes, fica pronta rapidinho e ainda permite ser criativa no recheio
30/10/2025 - 15:36 h
Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche -
Esse bolinho salgado vai conquistar o seu paladar! Fofinho, saboroso e muito fácil de fazer, ele desmancha na boca e ainda permite variar o recheio como quiser.
Uma receita prática e deliciosa ensinada pelo canal Gordices da Teka é perfeita para o lanche rápido do dia a dia. Confira a receita!
Confira a receita do bolinho salgado
Ingredientes da massa
- ½ xícara (chá) de óleo
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 colher (chá) de sal
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 xícara (chá) de amido de milho
Ingredientes do recheio
- ½ tomate sem sementes
- 4 colheres (sopa) de cenoura ralada
- ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
- Cebolinha e temperos a gosto
- 1 xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado
Modo de preparo
- Em uma tigela, bata os ovos com um fouet.
- Adicione o óleo e misture bem.
- Acrescente o sal, o leite, a farinha de trigo peneirada e o amido de milho peneirado. Misture até obter uma massa homogênea.
- Junte o fermento em pó e misture delicadamente.
- Adicione o frango desfiado, o tomate, a cenoura, a muçarela, a cebolinha e os temperos. Misture bem.
- Despeje a massa em forminhas de cupcake, preenchendo até o topo.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos.
- Retire do forno, desenformem, sirva e aproveite!
