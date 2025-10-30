Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRATICIDADE

Simples, rápido e fácil: esse bolinho salgado de frango vai te conquistar

Receita leva poucos ingredientes, fica pronta rapidinho e ainda permite ser criativa no recheio

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/10/2025 - 15:36 h
Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche
Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche -

Esse bolinho salgado vai conquistar o seu paladar! Fofinho, saboroso e muito fácil de fazer, ele desmancha na boca e ainda permite variar o recheio como quiser.

Uma receita prática e deliciosa ensinada pelo canal Gordices da Teka é perfeita para o lanche rápido do dia a dia. Confira a receita!

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O que comer no café da manhã para evitar infarto e AVC
Diferença entre água com gás e refrigerante vai te surpreender
O suco que realmente protege fígado e imunidade: conheça a receita perfeita

Confira a receita do bolinho salgado

Ingredientes da massa

  • ½ xícara (chá) de óleo
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 ovos
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 xícara (chá) de amido de milho

Ingredientes do recheio

  • ½ tomate sem sementes
  • 4 colheres (sopa) de cenoura ralada
  • ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
  • Cebolinha e temperos a gosto
  • 1 xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado

Modo de preparo

  • Em uma tigela, bata os ovos com um fouet.
  • Adicione o óleo e misture bem.
  • Acrescente o sal, o leite, a farinha de trigo peneirada e o amido de milho peneirado. Misture até obter uma massa homogênea.
  • Junte o fermento em pó e misture delicadamente.
  • Adicione o frango desfiado, o tomate, a cenoura, a muçarela, a cebolinha e os temperos. Misture bem.
  • Despeje a massa em forminhas de cupcake, preenchendo até o topo.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos.
  • Retire do forno, desenformem, sirva e aproveite!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolo receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x