Simples, rápido e fácil: esse bolinho salgado de frango vai te conquistar

Aprenda a fazer o bolinho salgado fofinho e irresistível que vai salvar seu lanche - Foto: Imagem gerada por IA

Esse bolinho salgado vai conquistar o seu paladar! Fofinho, saboroso e muito fácil de fazer, ele desmancha na boca e ainda permite variar o recheio como quiser.

Uma receita prática e deliciosa ensinada pelo canal Gordices da Teka é perfeita para o lanche rápido do dia a dia. Confira a receita!

Confira a receita do bolinho salgado

Ingredientes da massa

½ xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

1 colher (chá) de sal

2 ovos

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de amido de milho

Ingredientes do recheio

½ tomate sem sementes

4 colheres (sopa) de cenoura ralada

½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Cebolinha e temperos a gosto

1 xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com um fouet.

Adicione o óleo e misture bem.

Acrescente o sal, o leite, a farinha de trigo peneirada e o amido de milho peneirado. Misture até obter uma massa homogênea.

Junte o fermento em pó e misture delicadamente.

Adicione o frango desfiado, o tomate, a cenoura, a muçarela, a cebolinha e os temperos. Misture bem.

Despeje a massa em forminhas de cupcake, preenchendo até o topo.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos.