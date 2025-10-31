GASTRONOMIA
Adeus, carne: bife de abobrinha tem receita barata e rápida para o almoço
O "bife" de abobrinha à milanesa é a receita secreta da culinária turca que viralizou e perfeita para quem busca uma opção vegetariana
Por Luiz Almeida
A abobrinha é um dos vegetais mais versáteis e econômicos da cozinha, abrindo um leque de possibilidades que vai muito além dos refogados e ensopados tradicionais. E a prova de sua versatilidade é esta receita que promete até substituir a carne em suas refeições.
A receita de um delicioso "bife" de abobrinha à milanesa, que é incrivelmente crocante por fora e macio por dentro, chama a atenção.
A técnica foi ensinada no canal do YouTube Cook at home, cook deliciously, e, segundo a influenciadora, é inspirada em um preparo da culinária turca.
Esta é uma opção perfeita para quem não come carne, quer variar o cardápio ou busca um prato leve e irresistível para o dia a dia.
Receita de abobrinha crocante à milanesa
Ingredientes
- 3 unidades de abobrinha
- 2 litros de água fervente
- Sal a gosto
- Alho seco (ou em pó)
- 2 a 3 colheres de sopa de vinagre de maçã
- Folhas de louro
- Pimenta em grão
- 4 ovos
- Queijo parmesão ralado
- Salsa seca
- Tempero para carne ou outras especiarias a gosto
- 1 xícara de farinha de rosca
- Farinha de trigo
- Páprica
- Óleo para fritar
Modo de preparo
- Descasque as abobrinhas e faça cortes longitudinais em tiras, mantendo o talo. O objetivo é criar uma estrutura que se pareça com uma "saia", mas sem separar as tiras completamente da base.
- Em uma panela grande, ferva a água com sal, alho seco, vinagre de maçã, folhas de louro e pimenta em grão. Cozinhe as abobrinhas por apenas 2 a 3 minutos em fogo baixo, até que fiquem macias.
- Retire as abobrinhas da água e deixe esfriar um pouco. Use papel-toalha para remover todo o excesso de umidade.
Prepare a Milanesa:
- Em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão ralado, a salsa seca e os temperos de sua preferência.
- Em outro recipiente, misture a farinha de rosca, a farinha de trigo e a páprica.
- Passe as abobrinhas primeiro na mistura de secos (farinhas) e, em seguida, mergulhe na mistura líquida de ovos temperada, garantindo que fiquem bem cobertas.
- Aqueça o óleo em uma frigideira. Quando o óleo estiver bem quente, frite as abobrinhas em fogo médio até dourarem por igual dos dois lados.
- Escorra em papel-toalha para remover o excesso de óleo e sirva acompanhado do molho de sua preferência.
