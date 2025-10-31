Adeus, carne: bife de abobrinha tem receita barata e rápida para o almoço

"Bife" de abobrinha à milanesa - Foto: Reprodução | Youtube

A abobrinha é um dos vegetais mais versáteis e econômicos da cozinha, abrindo um leque de possibilidades que vai muito além dos refogados e ensopados tradicionais. E a prova de sua versatilidade é esta receita que promete até substituir a carne em suas refeições.

A receita de um delicioso "bife" de abobrinha à milanesa, que é incrivelmente crocante por fora e macio por dentro, chama a atenção.

A técnica foi ensinada no canal do YouTube Cook at home, cook deliciously, e, segundo a influenciadora, é inspirada em um preparo da culinária turca.

Esta é uma opção perfeita para quem não come carne, quer variar o cardápio ou busca um prato leve e irresistível para o dia a dia.

Receita de abobrinha crocante à milanesa

Ingredientes

3 unidades de abobrinha

2 litros de água fervente

Sal a gosto

Alho seco (ou em pó)

2 a 3 colheres de sopa de vinagre de maçã

Folhas de louro

Pimenta em grão

4 ovos

Queijo parmesão ralado

Salsa seca

Tempero para carne ou outras especiarias a gosto

1 xícara de farinha de rosca

Farinha de trigo

Páprica

Óleo para fritar

Modo de preparo

Descasque as abobrinhas e faça cortes longitudinais em tiras, mantendo o talo. O objetivo é criar uma estrutura que se pareça com uma "saia", mas sem separar as tiras completamente da base. Em uma panela grande, ferva a água com sal, alho seco, vinagre de maçã, folhas de louro e pimenta em grão. Cozinhe as abobrinhas por apenas 2 a 3 minutos em fogo baixo, até que fiquem macias. Retire as abobrinhas da água e deixe esfriar um pouco. Use papel-toalha para remover todo o excesso de umidade.

Prepare a Milanesa: