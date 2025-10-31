Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Adeus, carne: bife de abobrinha tem receita barata e rápida para o almoço

O "bife" de abobrinha à milanesa é a receita secreta da culinária turca que viralizou e perfeita para quem busca uma opção vegetariana

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

31/10/2025 - 3:18 h
"Bife" de abobrinha à milanesa
"Bife" de abobrinha à milanesa -

A abobrinha é um dos vegetais mais versáteis e econômicos da cozinha, abrindo um leque de possibilidades que vai muito além dos refogados e ensopados tradicionais. E a prova de sua versatilidade é esta receita que promete até substituir a carne em suas refeições.

A receita de um delicioso "bife" de abobrinha à milanesa, que é incrivelmente crocante por fora e macio por dentro, chama a atenção.

A técnica foi ensinada no canal do YouTube Cook at home, cook deliciously, e, segundo a influenciadora, é inspirada em um preparo da culinária turca.

Feita na airfryer: receita tradicional francesa pronta em poucos minutos
Simples, rápido e fácil: esse bolinho salgado de frango vai te conquistar
O que comer no café da manhã para evitar infarto e AVC

Esta é uma opção perfeita para quem não come carne, quer variar o cardápio ou busca um prato leve e irresistível para o dia a dia.

Receita de abobrinha crocante à milanesa

Ingredientes

  • 3 unidades de abobrinha
  • 2 litros de água fervente
  • Sal a gosto
  • Alho seco (ou em pó)
  • 2 a 3 colheres de sopa de vinagre de maçã
  • Folhas de louro
  • Pimenta em grão
  • 4 ovos
  • Queijo parmesão ralado
  • Salsa seca
  • Tempero para carne ou outras especiarias a gosto
  • 1 xícara de farinha de rosca
  • Farinha de trigo
  • Páprica
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

  1. Descasque as abobrinhas e faça cortes longitudinais em tiras, mantendo o talo. O objetivo é criar uma estrutura que se pareça com uma "saia", mas sem separar as tiras completamente da base.
  2. Em uma panela grande, ferva a água com sal, alho seco, vinagre de maçã, folhas de louro e pimenta em grão. Cozinhe as abobrinhas por apenas 2 a 3 minutos em fogo baixo, até que fiquem macias.
  3. Retire as abobrinhas da água e deixe esfriar um pouco. Use papel-toalha para remover todo o excesso de umidade.

Prepare a Milanesa:

  1. Em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão ralado, a salsa seca e os temperos de sua preferência.
  2. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca, a farinha de trigo e a páprica.
  3. Passe as abobrinhas primeiro na mistura de secos (farinhas) e, em seguida, mergulhe na mistura líquida de ovos temperada, garantindo que fiquem bem cobertas.
  4. Aqueça o óleo em uma frigideira. Quando o óleo estiver bem quente, frite as abobrinhas em fogo médio até dourarem por igual dos dois lados.
  5. Escorra em papel-toalha para remover o excesso de óleo e sirva acompanhado do molho de sua preferência.

Abobrinha Bife de abobrinha receita de abobrinha

