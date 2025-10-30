Menu
GASTRONOMIA

Feita na airfryer: receita tradicional francesa pronta em poucos minutos

Flamiche: o prato francês que lembra uma quiche

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

30/10/2025 - 19:36 h
Flamiche: o prato tradicional francês
Flamiche: o prato tradicional francês -

A torta salgada é um prato tradicional e fácil de preparar, bastante popular na mesa dos brasileiros. Mas essa receita francesa, conhecida como flamiche, lembra uma quiche e é tão simples quanto a clássica torta de liquidificador que você já conhece.

A flamiche combina leveza, cremosidade e muito sabor, com uma massa folhada que une praticidade e sofisticação em um só prato — e pode ser feita rapidamente na sua casa, até mesmo na airfryer.

Ingredientes da flamiche tradicional

  • 1 unidade de massa quebrada ou folhada
  • 4 alhos-porós
  • 30 g de manteiga
  • 2 ovos
  • 200 ml de creme de leite (fresco ou culinário)
  • 100 g de queijo ralado (opcional)
  • Sal, pimenta e noz-moscada a gosto

Como preparar a flamiche francesa

  1. Prepare o alho-poró: limpe bem e corte em rodelas finas.
  2. Refogue: derreta a manteiga e cozinhe o alho-poró em fogo médio por 15 a 20 minutos, com uma pitada de sal, até ficar bem macio.
  3. Pré-asse a massa (opcional): para uma base mais firme, leve a massa ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos.
  4. Misture o recheio: bata os ovos com o creme de leite, o sal, a pimenta e a noz-moscada.
  5. Monte: adicione o alho-poró cozido e o queijo ralado, misturando tudo delicadamente.
  6. Asse: despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno por 30 a 35 minutos, até dourar e firmar.
  7. Sirva: espere alguns minutos antes de cortar. Pode ser servida quente, morna ou fria.

Dica: sirva a flamiche com uma salada verde e uma taça de vinho branco para uma refeição completa e leve.

