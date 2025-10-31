Pronto em 20 minutos: almoço de fim de semana fácil e barato

Além de delicioso, este prato é versátil - Foto: Imagem gerada por IA

Nada combina mais com um almoço de fim de semana do que uma receita que seja prática, saborosa e sofisticada. O filé de frango com maionese entra nessa categoria: macio, suculento e envolto em um molho cremoso e levemente picante, ele conquista qualquer paladar e ainda deixa a refeição com um toque especial de restaurante em casa.

A técnica da marinada na salmoura garante que os filés fiquem temperados por dentro, enquanto a mistura de maionese, creme de leite, mostarda e páprica forma um molho irresistível que se reduz lentamente na frigideira, cobrindo o frango com uma camada cremosa e saborosa. O toque final do flambé com conhaque transforma a receita em um verdadeiro show culinário, impressionando toda a família.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de delicioso, este prato é versátil: pode ser servido com arroz, brócolis, batatas ou até purê, tornando-se o destaque do seu almoço de sábado ou domingo. Para quem gosta de variar, outros cortes do frango também funcionam, como sobrecoxas, coxinhas da asa ou até peito inteiro, permitindo novas releituras dessa receita clássica.

Ingredientes

1 xícara de chá (250 ml) de água fervente

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de pimenta-do-reino preta moída

3 colheres de sopa (50 g) de sal grosso

3 xícaras de chá (750 ml) de água fria

4 filés de frango (800 g)

1/3 xícara de chá (65 g) de maionese

2 colheres de sopa (30 ml) de vinagre branco

1 colher de sopa de mostarda

1/2 colher de chá de páprica picante

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino preta moída

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa (25 g) de açúcar

3 colheres de sopa (45 ml) de suco de limão

1 caixinha de creme de leite

1/4 xícara de chá (60 ml) de água

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 colher de sopa de óleo

1/4 xícara de chá (60 ml) de conhaque

1/4 xícara de chá (60 ml) de água em temperatura ambiente

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a água fervente, páprica picante, pimenta-do-reino preta moída e sal grosso até dissolver bem o sal.

Adicione a água fria, coloque os filés de frango e deixe marinando por 1 hora e 30 minutos.

Retire o frango da salmoura e seque com papel-toalha.

Em outra tigela, misture a maionese, vinagre branco, mostarda, páprica picante, pimenta-do-reino preta, sal, açúcar, suco de limão, creme de leite e a água. Reserve.

Aqueça uma frigideira com manteiga e óleo e doure os filés de frango por cerca de 5 minutos de cada lado.

Vire os filés, despeje o conhaque e flambe.

Retire os filés da frigideira e reserve em um refratário.

Na mesma frigideira, adicione a água em temperatura ambiente, abaixe o fogo, despeje o creme de maionese e deixe reduzir até engrossar, cerca de 5 minutos.

Despeje o molho sobre os filés e sirva imediatamente, acompanhado de arroz com brócolis.

🔥 10 títulos chamativos estilo Google Discover

🍽️ Filé de frango com maionese: a receita perfeita para surpreender no almoço de fim de semana

👩‍🍳

💥 Filé de frango com maionese: sabor de restaurante em casa em poucos passos

🍗 A receita de filé de frango que vai transformar seu fim de semana

✨ Filé de frango com maionese: cremoso, suculento e pronto para impressionar

🔥 Almoço de fim de semana? Faça este filé de frango com molho irresistível

🥘 Filé de frango com maionese: a receita que todos vão pedir bis

💡 Dicas e truques para preparar o filé de frango com maionese perfeito

🌟 Transforme seu almoço com esta receita incrível de filé de frango com maionese

🧑‍🍳

📝 Metadescrição SEO