Capelinha inaugura nova loja no bairro do Stiep

Nova loja da Capelinha é inaugurada - Foto: Divulgação

A marca Capelinha abre as portas de sua nova unidade no bairro do Stiep/Costa Azul, em Salvador. A inauguração acontecerá neste sábado, dia 1º de novembro, às 11h, na Rua Arthur de Azevedo Machado.

A empresa é conhecida por seus tradicionais picolés, mas está focada também no lançamento de sorvetes, açaís e picolés com casquinha.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de ser um ponto de venda, a nova loja também chega como um espaço estratégico para atendimento direto a clientes e empresas interessadas em contratar os produtos para eventos.

“Queremos estar ainda mais próximos dos nossos clientes e parceiros, levando o sabor e a alegria da Capelinha para todos os momentos especiais. A nova unidade chega com esse propósito: facilitar o contato, o atendimento e a experiência com a marca”, destaca Fábio Costa, sócio diretor da Capelinha.

Além da loja no Stiep, a marca possui outras unidades em São Caetano, Barra, Brotas, Pituba, Cidade Jardim, Itapuã, Vilas do Atlântico e Guarajuba.