Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Capelinha inaugura nova loja no bairro do Stiep

Espaço serve de ponto de venda e para atendimento de empresas e clientes interessados em eventos

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 18:36 h
Nova loja da Capelinha é inaugurada
Nova loja da Capelinha é inaugurada -

A marca Capelinha abre as portas de sua nova unidade no bairro do Stiep/Costa Azul, em Salvador. A inauguração acontecerá neste sábado, dia 1º de novembro, às 11h, na Rua Arthur de Azevedo Machado.

A empresa é conhecida por seus tradicionais picolés, mas está focada também no lançamento de sorvetes, açaís e picolés com casquinha.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de ser um ponto de venda, a nova loja também chega como um espaço estratégico para atendimento direto a clientes e empresas interessadas em contratar os produtos para eventos.

Leia Também:

Sem forno, ovo e leite: essa pizza de frigideira é ideal para o fim de semana
Sobremesa digna de restaurante 5 estrelas: cheesecake rápida, fácil e sem fogo
Pronto em 20 minutos: almoço de fim de semana fácil e barato

“Queremos estar ainda mais próximos dos nossos clientes e parceiros, levando o sabor e a alegria da Capelinha para todos os momentos especiais. A nova unidade chega com esse propósito: facilitar o contato, o atendimento e a experiência com a marca”, destaca Fábio Costa, sócio diretor da Capelinha.

Além da loja no Stiep, a marca possui outras unidades em São Caetano, Barra, Brotas, Pituba, Cidade Jardim, Itapuã, Vilas do Atlântico e Guarajuba.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

capelinha Capelinha no Stiep nova loja da Capelinha Stiep

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova loja da Capelinha é inaugurada
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Nova loja da Capelinha é inaugurada
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Nova loja da Capelinha é inaugurada
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Nova loja da Capelinha é inaugurada
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x