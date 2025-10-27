Macarrão cremoso de forno: receita simples feita em uma panela só

Macarrão cremoso de forno: fácil, rápido e irresistível

Esta receita prática de macarrão cremoso é perfeita para quem busca sabor e praticidade em um só prato. Feita em uma única panela e finalizada no forno, ela combina o molho encorpado com o queijo derretido, formando aquela camada dourada irresistível.

Ideal para acompanhar carnes, peixes e frango — ou até brilhar como prato principal — o macarrão cremoso é a pedida certa para dias corridos, mas cheios de apetite.

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

2 cebolas raladas

2 tabletes de caldo de carne

2 latas de molho de tomate

5 xícaras de água

2 caixas de creme de leite

Pimenta-do-reino a gosto

500 g de macarrão penne

300 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o caldo de carne e misture bem. Adicione o molho de tomate e mexa mais um pouco. Junte as 5 xícaras de água e o creme de leite, misturando até formar um molho homogêneo. Tempere com pimenta-do-reino a gosto. Quando estiver quase fervendo, coloque o macarrão penne ainda cru e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando.

Montagem e finalização

Em uma assadeira, coloque metade do macarrão e cubra com metade da muçarela. Repita as camadas com o restante do macarrão e do queijo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e deixe gratinar por 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.

Dica: sirva com uma salada verde ou legumes grelhados. Esse macarrão cremoso é versátil e fica ainda melhor no dia seguinte — o sabor intensifica e o queijo ganha textura ainda mais deliciosa.