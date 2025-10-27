GASTRONOMIA
Macarrão cremoso de forno: receita simples feita em uma panela só
Fácil, rápido e irresistível
Por Iarla Queiroz
Esta receita prática de macarrão cremoso é perfeita para quem busca sabor e praticidade em um só prato. Feita em uma única panela e finalizada no forno, ela combina o molho encorpado com o queijo derretido, formando aquela camada dourada irresistível.
Ideal para acompanhar carnes, peixes e frango — ou até brilhar como prato principal — o macarrão cremoso é a pedida certa para dias corridos, mas cheios de apetite.
Ingredientes
- 1 colher (sopa) de óleo
- 2 cebolas raladas
- 2 tabletes de caldo de carne
- 2 latas de molho de tomate
- 5 xícaras de água
- 2 caixas de creme de leite
- Pimenta-do-reino a gosto
- 500 g de macarrão penne
- 300 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo
- Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até dourar.
- Acrescente o caldo de carne e misture bem.
- Adicione o molho de tomate e mexa mais um pouco.
- Junte as 5 xícaras de água e o creme de leite, misturando até formar um molho homogêneo.
- Tempere com pimenta-do-reino a gosto.
- Quando estiver quase fervendo, coloque o macarrão penne ainda cru e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando.
Montagem e finalização
- Em uma assadeira, coloque metade do macarrão e cubra com metade da muçarela.
- Repita as camadas com o restante do macarrão e do queijo.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C e deixe gratinar por 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.
Dica: sirva com uma salada verde ou legumes grelhados. Esse macarrão cremoso é versátil e fica ainda melhor no dia seguinte — o sabor intensifica e o queijo ganha textura ainda mais deliciosa.
