GASTRONOMIA

Macarrão cremoso de forno: receita simples feita em uma panela só

Fácil, rápido e irresistível

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/10/2025 - 19:09 h
Esta receita prática de macarrão cremoso é perfeita para quem busca sabor e praticidade em um só prato. Feita em uma única panela e finalizada no forno, ela combina o molho encorpado com o queijo derretido, formando aquela camada dourada irresistível.

Ideal para acompanhar carnes, peixes e frango — ou até brilhar como prato principal — o macarrão cremoso é a pedida certa para dias corridos, mas cheios de apetite.

Ingredientes

  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 2 cebolas raladas
  • 2 tabletes de caldo de carne
  • 2 latas de molho de tomate
  • 5 xícaras de água
  • 2 caixas de creme de leite
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 500 g de macarrão penne
  • 300 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

  1. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até dourar.
  2. Acrescente o caldo de carne e misture bem.
  3. Adicione o molho de tomate e mexa mais um pouco.
  4. Junte as 5 xícaras de água e o creme de leite, misturando até formar um molho homogêneo.
  5. Tempere com pimenta-do-reino a gosto.
  6. Quando estiver quase fervendo, coloque o macarrão penne ainda cru e cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando.

Montagem e finalização

  1. Em uma assadeira, coloque metade do macarrão e cubra com metade da muçarela.
  2. Repita as camadas com o restante do macarrão e do queijo.
  3. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e deixe gratinar por 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.

Dica: sirva com uma salada verde ou legumes grelhados. Esse macarrão cremoso é versátil e fica ainda melhor no dia seguinte — o sabor intensifica e o queijo ganha textura ainda mais deliciosa.

x