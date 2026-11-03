DE SALVADOR PARA O MUNDO
Purgatório leva coquetelaria baiana a encontro em Atenas
Casa participou do Athens Bar Show 2026 e ocupa a 435ª posição no Top 500 Bars
De Salvador para Atenas, o Purgatório Bar entrou na programação de um encontro internacional que reúne 35 estabelecimentos de diferentes países. Reconhecida no cenário da coquetelaria, a casa baiana integra o The Naked Takeover, realizado de domingo, 1º, a quinta, 5 de novembro, na Grécia, como parte da agenda do Athens Bar Show 2026.
O encontro conta com profissionais da indústria de bares e tem como proposta promover o intercâmbio de experiências por meio dos chamados guest shifts, ocasiões em que bartenders assumem temporariamente o balcão de outros estabelecimentos para apresentar suas criações.
A participação do Purgatório aconteceu nesta segunda, 2, quando a casa baiana dividiu o balcão com o Velvet, do Reino Unido, para apresentar suas criações. O encontro, que segue até quinta, 5, também reúne bares como o Bar Us, da Tailândia, o Salmon Guru, da Espanha, e o Happy Accidents, dos Estados Unidos, além de representantes da Índia, África do Sul, Bélgica, Portugal, França, Singapura, Croácia e Argentina.
O Brasil também está representado pelo Exímia, de São Paulo.
Reconhecimento internacional e premiações
A presença do Purgatório na programação acontece em um momento de reconhecimento para o bar de Salvador. O estabelecimento ocupa a 435ª colocação no Top 500 Bars, ranking que relaciona os 500 melhores bares do mundo.
Recentemente, a casa também conquistou duas categorias do Prêmio Melhores da Taça 2026, promovido pela revista Prazeres da Mesa. Pelo segundo ano consecutivo, recebeu o título de Melhor Bar do Nordeste.
A outra premiação veio na categoria Melhor Fat Wash, referente à técnica de infusão que utiliza ingredientes gordurosos para transferir sabores e características a bebidas alcoólicas.
Com essas conquistas e sua inclusão no encontro realizado na capital grega, o Purgatório amplia sua presença no circuito internacional da coquetelaria, levando o nome de Salvador a uma programação compartilhada com estabelecimentos de diferentes continentes.