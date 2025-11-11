Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Quer um jantar fácil? Confira esse creme de frango feito em minutos

Esse jantar reúne proteínas e fibras em uma só receita

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/11/2025 - 19:01 h
A receita leva apenas quatro ingredientes
A receita leva apenas quatro ingredientes -

Quando a preguiça bate, mas você precisa fazer o jantar, não tem como escapar. Nessas horas, receitas fáceis e rápidas são verdadeiros encantos, e este creme de frango é perfeito para esses momentos.

Indicada por uma nutricionista e ensinada pelo site Tudo Gostoso, a receita leva apenas quatro ingredientes e o melhor: não contém farinha de trigo, óleo nem manteiga, sendo uma opção leve, saborosa e nutritiva para o jantar.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro ponto positivo é que esse prato pode ser servido geladinho, ideal para dias mais quentes. Aprenda a preparar esse jantar que reúne proteínas e fibras em uma só receita. Confira!

Leia Também:

Esse pão de colher é tão fácil que até preguiçoso faz
Melhor sobremesa do dia: aprenda mousse de café com apenas 3 ingredientes
Fricassê de frango cremoso: veja receita fácil, rápida e irresistível

Creme de Frango Rápido

Ingredientes

  • 300 g de cenoura cozida e ralada
  • 150 g de iogurte natural sem açúcar
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 tomate grande picado
  • 10 azeitonas (opcional)
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Cebolinha a gosto
  • Mostarda em pó a gosto

Modo de preparo

  • Em um recipiente, misture o iogurte com sal, cebolinha, pimenta-do-reino e mostarda em pó.
  • Em outro recipiente, adicione a cenoura cozida e ralada com cerca de três colheres do iogurte temperado. Misture bem até formar uma pastinha.
  • Em um recipiente maior, coloque o restante do iogurte e acrescente o frango desfiado, o tomate e as azeitonas. Misture bem.
  • Para montar, coloque o creme de frango em um refratário e pressione levemente com uma colher para nivelar.
  • Espalhe o creme de cenoura por cima, cobrindo toda a superfície.
  • Leve à geladeira por alguns minutos, se desejar, e sirva!

Veja video:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia Receitas culinárias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A receita leva apenas quatro ingredientes
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

A receita leva apenas quatro ingredientes
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

A receita leva apenas quatro ingredientes
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

A receita leva apenas quatro ingredientes
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x