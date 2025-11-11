Quer um jantar fácil? Confira esse creme de frango feito em minutos

A receita leva apenas quatro ingredientes - Foto: Reprodução| Guia da Cozinha

Quando a preguiça bate, mas você precisa fazer o jantar, não tem como escapar. Nessas horas, receitas fáceis e rápidas são verdadeiros encantos, e este creme de frango é perfeito para esses momentos.

Indicada por uma nutricionista e ensinada pelo site Tudo Gostoso, a receita leva apenas quatro ingredientes e o melhor: não contém farinha de trigo, óleo nem manteiga, sendo uma opção leve, saborosa e nutritiva para o jantar.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro ponto positivo é que esse prato pode ser servido geladinho, ideal para dias mais quentes. Aprenda a preparar esse jantar que reúne proteínas e fibras em uma só receita. Confira!

Creme de Frango Rápido

Ingredientes

300 g de cenoura cozida e ralada

150 g de iogurte natural sem açúcar

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 tomate grande picado

10 azeitonas (opcional)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha a gosto

Mostarda em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o iogurte com sal, cebolinha, pimenta-do-reino e mostarda em pó.

Em outro recipiente, adicione a cenoura cozida e ralada com cerca de três colheres do iogurte temperado. Misture bem até formar uma pastinha.

Em um recipiente maior, coloque o restante do iogurte e acrescente o frango desfiado, o tomate e as azeitonas. Misture bem.

Para montar, coloque o creme de frango em um refratário e pressione levemente com uma colher para nivelar.

Espalhe o creme de cenoura por cima, cobrindo toda a superfície.

Leve à geladeira por alguns minutos, se desejar, e sirva!

Veja video: