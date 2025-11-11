RECEITA
Quer um jantar fácil? Confira esse creme de frango feito em minutos
Esse jantar reúne proteínas e fibras em uma só receita
Quando a preguiça bate, mas você precisa fazer o jantar, não tem como escapar. Nessas horas, receitas fáceis e rápidas são verdadeiros encantos, e este creme de frango é perfeito para esses momentos.
Indicada por uma nutricionista e ensinada pelo site Tudo Gostoso, a receita leva apenas quatro ingredientes e o melhor: não contém farinha de trigo, óleo nem manteiga, sendo uma opção leve, saborosa e nutritiva para o jantar.
Outro ponto positivo é que esse prato pode ser servido geladinho, ideal para dias mais quentes. Aprenda a preparar esse jantar que reúne proteínas e fibras em uma só receita. Confira!
Creme de Frango Rápido
Ingredientes
- 300 g de cenoura cozida e ralada
- 150 g de iogurte natural sem açúcar
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 tomate grande picado
- 10 azeitonas (opcional)
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Cebolinha a gosto
- Mostarda em pó a gosto
Modo de preparo
- Em um recipiente, misture o iogurte com sal, cebolinha, pimenta-do-reino e mostarda em pó.
- Em outro recipiente, adicione a cenoura cozida e ralada com cerca de três colheres do iogurte temperado. Misture bem até formar uma pastinha.
- Em um recipiente maior, coloque o restante do iogurte e acrescente o frango desfiado, o tomate e as azeitonas. Misture bem.
- Para montar, coloque o creme de frango em um refratário e pressione levemente com uma colher para nivelar.
- Espalhe o creme de cenoura por cima, cobrindo toda a superfície.
- Leve à geladeira por alguns minutos, se desejar, e sirva!
