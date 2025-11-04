GASTRONOMIA
Receita de cappuccino caseiro com poucos ingredientes é sucesso
Modo de preparo também é bastante simples
Por Bernardo Rego
04/11/2025 - 12:17 h
Cappuccino caseiro (ilustração) -
Para quem gosta de uma bebida após as refeições ou durante o expediente de trabalho, há uma receita de cappuccino caseiro bem simples de fazer com poucos ingredientes.
Confira quais ingredientes são necessários:
- 200 gramas de leite em pó
- 50 gramas de café solúvel
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de chá de canela em pó
- 250 gramas de açúcar
O modo de preparo também é bem simples que qualquer pessoa pode fazer.
Veja:
- Bata o café solúvel no liquidificador rapidamente;
- Despeje em uma tigela e misture os demais ingredientes;
- Distribua em potes de vidro e armazene em local seco;
- Para servir, adicione 2 colheres de sobremesa do pó em cada xícara de café de água quente.
