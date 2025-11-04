Receita de cappuccino caseiro com poucos ingredientes é sucesso

Cappuccino caseiro (ilustração) - Foto: Reprodução | Pixabay

Para quem gosta de uma bebida após as refeições ou durante o expediente de trabalho, há uma receita de cappuccino caseiro bem simples de fazer com poucos ingredientes.

Confira quais ingredientes são necessários:

200 gramas de leite em pó

50 gramas de café solúvel

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

250 gramas de açúcar

O modo de preparo também é bem simples que qualquer pessoa pode fazer.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja: