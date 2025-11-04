Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Receita de cappuccino caseiro com poucos ingredientes é sucesso

Modo de preparo também é bastante simples

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

04/11/2025 - 12:17 h
Para quem gosta de uma bebida após as refeições ou durante o expediente de trabalho, há uma receita de cappuccino caseiro bem simples de fazer com poucos ingredientes.

Confira quais ingredientes são necessários:

  • 200 gramas de leite em pó
  • 50 gramas de café solúvel
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 250 gramas de açúcar

Leia Também:

Leve, fofo e sem glúten: aprenda fazer bolo de banana perfeito
Faça em minutos: esse mousse Romeu e Julieta é perfeito para o Natal
Saiba como fazer panqueca rápida e zero lactose para não passar vontade

O modo de preparo também é bem simples que qualquer pessoa pode fazer.

Veja:

  1. Bata o café solúvel no liquidificador rapidamente;
  2. Despeje em uma tigela e misture os demais ingredientes;
  3. Distribua em potes de vidro e armazene em local seco;
  4. Para servir, adicione 2 colheres de sobremesa do pó em cada xícara de café de água quente.

