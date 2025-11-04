RECEITA
Leve, fofo e sem glúten: aprenda fazer bolo de banana perfeito
Bolo ainda conta com cobertura caramelizada
Por Edvaldo Sales
Descobrir alternativas sem trigo pode ser mais simples — e gostoso — do que parece! Este bolo de banana com nozes é totalmente sem glúten e surpreende pela leveza e pelo sabor. Ideal para começar o dia ou acompanhar um café da tarde, ele leva uma combinação equilibrada de farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce, resultando em uma massa fofa e úmida.
O charme da receita está na cobertura caramelizada, que assa junto com o bolo e mistura o doce das bananas com o sabor das nozes. Um doce caseiro irresistível que vai agradar a todos!
Como preparar:
Ingredientes
- 180 gramas de açúcar demerara
- 2 bananas cortadas em rodelas
- 4 ovos
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 130 mililitros de óleo de girassol
- 100 gramas de nozes trituradas
- 60 gramas de amêndoas moídas
- 50 gramas de farinha de arroz
- 40 gramas de fécula de batata
- 40 gramas de polvilho doce
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de Preparo
1. Em uma panela em fogo baixo, coloque o açúcar e, quando ficar em ponto de calda, mais ou menos 5 minutos, apague o fogo e transfira para uma assadeira de fundo removível, de 25 centímetros de diâmetro.
2. Deixe esfriar por 5 minutos, coloque as bananas em rodelas e reserve.
3. Na batedeira, coloque os ovos, o açúcar, a essência de baunilha, o óleo e bata por cerca de 3 minutos.
4. Desligue a batedeira, coloque as nozes, as amêndoas, a farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho doce e bata por mais 2 minutos.
5. Junte o fermento químico em pó e bata até obter uma massa homogênea.
6. Transfira para a assadeira, que já está com as bananas e a calda, e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 45 minutos.
7. Retire do forno, desenforme ainda morno e sirva.
