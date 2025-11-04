Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Leve, fofo e sem glúten: aprenda fazer bolo de banana perfeito

Bolo ainda conta com cobertura caramelizada

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/11/2025 - 11:38 h
Bolo de banana com nozes
Bolo de banana com nozes -

Descobrir alternativas sem trigo pode ser mais simples — e gostoso — do que parece! Este bolo de banana com nozes é totalmente sem glúten e surpreende pela leveza e pelo sabor. Ideal para começar o dia ou acompanhar um café da tarde, ele leva uma combinação equilibrada de farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce, resultando em uma massa fofa e úmida.

O charme da receita está na cobertura caramelizada, que assa junto com o bolo e mistura o doce das bananas com o sabor das nozes. Um doce caseiro irresistível que vai agradar a todos!

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cuscuz cremoso sensação no Nordeste fica pronto em menos de 1h
Só 2 ingredientes: aprenda fazer delicioso sorvete de banana e manga
Geladinho de Romeu e Julieta: aprenda fazer e se delicie com o sabor

Como preparar:

Ingredientes

  • 180 gramas de açúcar demerara
  • 2 bananas cortadas em rodelas
  • 4 ovos
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 130 mililitros de óleo de girassol
  • 100 gramas de nozes trituradas
  • 60 gramas de amêndoas moídas
  • 50 gramas de farinha de arroz
  • 40 gramas de fécula de batata
  • 40 gramas de polvilho doce
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de Preparo

1. Em uma panela em fogo baixo, coloque o açúcar e, quando ficar em ponto de calda, mais ou menos 5 minutos, apague o fogo e transfira para uma assadeira de fundo removível, de 25 centímetros de diâmetro.

2. Deixe esfriar por 5 minutos, coloque as bananas em rodelas e reserve.

3. Na batedeira, coloque os ovos, o açúcar, a essência de baunilha, o óleo e bata por cerca de 3 minutos.

4. Desligue a batedeira, coloque as nozes, as amêndoas, a farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho doce e bata por mais 2 minutos.

5. Junte o fermento químico em pó e bata até obter uma massa homogênea.

6. Transfira para a assadeira, que já está com as bananas e a calda, e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 45 minutos.

7. Retire do forno, desenforme ainda morno e sirva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolo de banana gastronomia receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolo de banana com nozes
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Bolo de banana com nozes
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Bolo de banana com nozes
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Bolo de banana com nozes
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x