Leve, fofo e sem glúten: aprenda fazer bolo de banana perfeito

Bolo de banana com nozes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Descobrir alternativas sem trigo pode ser mais simples — e gostoso — do que parece! Este bolo de banana com nozes é totalmente sem glúten e surpreende pela leveza e pelo sabor. Ideal para começar o dia ou acompanhar um café da tarde, ele leva uma combinação equilibrada de farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce, resultando em uma massa fofa e úmida.

O charme da receita está na cobertura caramelizada, que assa junto com o bolo e mistura o doce das bananas com o sabor das nozes. Um doce caseiro irresistível que vai agradar a todos!

Como preparar:

Ingredientes

180 gramas de açúcar demerara

2 bananas cortadas em rodelas

4 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

130 mililitros de óleo de girassol

100 gramas de nozes trituradas

60 gramas de amêndoas moídas

50 gramas de farinha de arroz

40 gramas de fécula de batata

40 gramas de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de Preparo

1. Em uma panela em fogo baixo, coloque o açúcar e, quando ficar em ponto de calda, mais ou menos 5 minutos, apague o fogo e transfira para uma assadeira de fundo removível, de 25 centímetros de diâmetro.

2. Deixe esfriar por 5 minutos, coloque as bananas em rodelas e reserve.

3. Na batedeira, coloque os ovos, o açúcar, a essência de baunilha, o óleo e bata por cerca de 3 minutos.

4. Desligue a batedeira, coloque as nozes, as amêndoas, a farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho doce e bata por mais 2 minutos.

5. Junte o fermento químico em pó e bata até obter uma massa homogênea.

6. Transfira para a assadeira, que já está com as bananas e a calda, e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 45 minutos.

7. Retire do forno, desenforme ainda morno e sirva.