GASTRONOMIA
SUCESSO

Restaurante brasileiro faz história no ‘Oscar’ das melhores pizzarias

O estabelecimento entrou no Top 15 mundial

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/02/2026 - 21:41 h

A pizzaria conquistou um lugar de prestigio
A pizzaria conquistou um lugar de prestigio -

Uma pizzaria brasileira conquistou um marco histórico nesta semana. O estabelecimento entrou para o Top 15 das melhores pizzarias do mundo em 2026 no guia Time Out, que equivale a uma espécie de “Oscar” da tradicional comida italiana.

O primeiro lugar da lista ficou com a pizzaria Mama’s Too, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Sua especialidade eleita foi a pizza Cacio e Pepe, feita com mascarpone batido, muçarela envelhecida e queijos italianos envelhecidos.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Brasil ficou mais atrás, na 15ª posição do ranking, que conta com 18 outros restaurantes. O local eleito foi a Oficina Local, que fica no Rio de Janeiro e é dono da pizza Umbria, uma receita que combina cogumelos salteados no vinho branco e alho negro sobre uma base branca de muçarela fior di latte e ricota.

Confira a lista completa:

  1. Mama’s Too, Nova York
  2. 180grammi Pizzeria Romana, Roma
  3. Short Road Pizza, Londres
  4. Pizzeria da Attilio, Nápoles
  5. Pizza Marumo, Tóquio
  6. Pizzaria Little Kitchener’s, Joanesburgo
  7. Civerinos, Edimburgo
  8. Kalis, Buenos Aires
  9. Baldoria, Madrid
  10. Bella Brutta, Sydney
  11. Pizza Connection, Cidade do Cabo
  12. Milly’s Pizza in the Pan, Chicago
  13. Diamond Slice, Copenhague
  14. Oobatz, Paris
  15. Oficina Local, Rio de Janeiro
  16. Lupita, Lisboa
  17. Fiata by Salvatore Fiata, Hong Kong
  18. Mercado 20 de Noviembre, Oaxaca

