Restaurante brasileiro faz história no ‘Oscar’ das melhores pizzarias

Uma pizzaria brasileira conquistou um marco histórico nesta semana. O estabelecimento entrou para o Top 15 das melhores pizzarias do mundo em 2026 no guia Time Out, que equivale a uma espécie de “Oscar” da tradicional comida italiana.

O primeiro lugar da lista ficou com a pizzaria Mama’s Too, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Sua especialidade eleita foi a pizza Cacio e Pepe, feita com mascarpone batido, muçarela envelhecida e queijos italianos envelhecidos.

O Brasil ficou mais atrás, na 15ª posição do ranking, que conta com 18 outros restaurantes. O local eleito foi a Oficina Local, que fica no Rio de Janeiro e é dono da pizza Umbria, uma receita que combina cogumelos salteados no vinho branco e alho negro sobre uma base branca de muçarela fior di latte e ricota.

Confira a lista completa: