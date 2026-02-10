SUCESSO
Restaurante brasileiro faz história no ‘Oscar’ das melhores pizzarias
O estabelecimento entrou no Top 15 mundial
Por Franciely Gomes
Uma pizzaria brasileira conquistou um marco histórico nesta semana. O estabelecimento entrou para o Top 15 das melhores pizzarias do mundo em 2026 no guia Time Out, que equivale a uma espécie de “Oscar” da tradicional comida italiana.
O primeiro lugar da lista ficou com a pizzaria Mama’s Too, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Sua especialidade eleita foi a pizza Cacio e Pepe, feita com mascarpone batido, muçarela envelhecida e queijos italianos envelhecidos.
O Brasil ficou mais atrás, na 15ª posição do ranking, que conta com 18 outros restaurantes. O local eleito foi a Oficina Local, que fica no Rio de Janeiro e é dono da pizza Umbria, uma receita que combina cogumelos salteados no vinho branco e alho negro sobre uma base branca de muçarela fior di latte e ricota.
Confira a lista completa:
- Mama’s Too, Nova York
- 180grammi Pizzeria Romana, Roma
- Short Road Pizza, Londres
- Pizzeria da Attilio, Nápoles
- Pizza Marumo, Tóquio
- Pizzaria Little Kitchener’s, Joanesburgo
- Civerinos, Edimburgo
- Kalis, Buenos Aires
- Baldoria, Madrid
- Bella Brutta, Sydney
- Pizza Connection, Cidade do Cabo
- Milly’s Pizza in the Pan, Chicago
- Diamond Slice, Copenhague
- Oobatz, Paris
- Oficina Local, Rio de Janeiro
- Lupita, Lisboa
- Fiata by Salvatore Fiata, Hong Kong
- Mercado 20 de Noviembre, Oaxaca
