Hábito comum ao comer feijão pode favorecer bactérias

Fervura diária não evita que o feijão estrague - Foto: Freepik

Ferver o feijão é um hábito comum na hora de consumir o alimento, mas é uma prática que pode prejudicar os grãos. A nutricionista Fernanda Coimbra destacou, ao site MinhaVida, que a fervura diária não evita que o feijão estrague.

Segundo a profissional, “a fervura pode até reduzir parte dos microrganismos naquele momento, porém não resolve o principal fator relacionado à deterioração do alimento, que é o tempo e a forma de armazenamento”.

Quando o feijão é reaquecido, muitas bactérias são eliminadas no calor, mas algumas toxinas produzidas por microrganismos não são destruídas mesmo com a fervura. A nutricionista destacou que “isso significa que, se o alimento já estiver contaminado, o reaquecimento não torna o consumo seguro”.

O ideal é evitar reaquecer o feijão repetidamente e esquentar o alimento somente no momento do consumo.

Erros mais frequentes que aceleram a deterioração do feijão cozido:

Deixar o feijão esfriar por muito tempo fora da geladeira

Guardar feijão ainda quente em recipientes grandes e mal vedados

Abrir o mesmo pote várias vezes ao dia

Misturar feijão novo com feijão antigo

Como conservar o feijão de maneira segura?

Conforme a nutricionista, a maneira mais segura de armazenar o feijão cozido é esperar ele esfriar até ficar morno e armazenar na geladeira, fracionado em pequenas porções.

O recomendado é manter o feijão na geladeira por até três dias, enquanto no freezer, o tempo pode ser maior: até três meses.