SAÚDE
IRREGULARIDADES

"Café de Açaí" vendido como promessa de cura de doenças é suspenso pela Anvisa

Lote de azeite e glitter comestível também foram proibidos pela agência

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/02/2026 - 9:57 h | Atualizada em 06/02/2026 - 10:10

Café de açaí - Du Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu e proibiu a comercialização de produtos considerados irregulares, entre eles um suplemento alimentar, glitters usados em confeitaria e um lote de azeite de oliva. As decisões foram publicadas nesta quinta-feira, 6, no Diário Oficial da União.

Entre os itens está o “Café de Açaí”, da marca Du Brasil, vendido como suplemento alimentar. Segundo a Anvisa, o produto utilizava ingrediente não autorizado, fazia alegações terapêuticas proibidas — como tratamento para diabetes e fibromialgia —, além de apresentar origem desconhecida, ausência de notificação sanitária e condições inadequadas de armazenamento. A agência determinou a apreensão e a proibição total da fabricação, venda e uso do produto.

A fiscalização também atingiu glitters da marca MAGO, usados para decoração de alimentos. De acordo com a Anvisa, os produtos continham plásticos, resinas e pigmentos de composição desconhecida e eram comercializados como comestíveis, o que representa risco à saúde. Todos os lotes foram suspensos e recolhidos do mercado.

Outra medida envolveu um lote de azeite de oliva extra virgem da marca Campo Ourique (lote 288/04/2024), que apresentou origem desconhecida, falhas na rotulagem e resultado insatisfatório em análise laboratorial. A comercialização do lote foi proibida em todo o país.

