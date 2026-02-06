Menu
ACORDO

Fim do cigarro eletrônico? Vapes podem estar com os dias contados

Acordo entre a Anvisa e o MPF proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 7:51 h

Imagem ilustrativa da imagem Fim do cigarro eletrônico? Vapes podem estar com os dias contados
-

Os cigarros eletrônicos podem estar com os dias contados no Brasil, após um acordo assinado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério Público Federal (MPF), nesta quinta-feira, 5.

O documento visa intensificar ações de fiscalização e fortalecer o enfrentamento ao comércio ilegal dos dispositivos, popularmente conhecidos como vapes.

Segundo a Anvisa, o acordo visa garantir o cumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 855/2024. O texto proíbe a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de cigarros eletrônicos em território nacional.

A partir de agora, o acordo terá vigência inicial de cinco anos, com reuniões periódicas entre as equipes de ambos órgãos. Não há previsão de transferência de recursos entre as partes.

Qual o papel dos órgãos no acordo?

A Anvisa deverá fornecer subsídios técnicos e informações sobre as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Já o MPF será responsável por fazer a apuração das infrações identificadas e a articulação com outros órgãos de controle.

Ambos terão que realizar o compartilhamento sistemático de informações técnicas e de dados sobre fiscalizações realizadas em ambientes físicos e virtuais.

Além disso, a parceria também prevê o desenvolvimento de ações de comunicação e sensibilização sobre riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos, integrando as estratégias de proteção à saúde pública.

Tags:

anvisa Cigarros eletrônicos comércio ilegal fiscalização saúde pública vapes

