Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROBLEMAS SEXUAIS

Baixa testosterona e pênis deformado: conheça os problemas de Epstein

Bilionário norte-americano foi condenado por comandar um esquema de tráfico de pessoas e exploração sexual

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

05/02/2026 - 17:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jeffrey Epstein ao lado de Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e cúmplice
Jeffrey Epstein ao lado de Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e cúmplice -

Documentos médicos e trocas de e-mails divulgados na última semana pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos revelaram que o bilionário Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava o julgamento por comandar um esquema de tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes, possuía uma série de problemas sexuais.

Os registros mostraram que o norte-americano acumulava um histórico recorrente de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como a gonorreia. Além disso, o vazamento aponta que o criminoso apresentava queixas recorrentes de falta de libido e níveis de testosterona muito abaixo da média considerada saudável.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caso Epstein: Donald Trump se diz inocente e alvo de uma conspiração
Epstein e Brasil: Novos arquivos citam Lula, Bolsonaro e Bannon
Mais de 50 brasileiras passaram pela mansão de Epstein, revela vítima

Segundo laudos médicos, a condição persistia há cerca de 10 a 15 anos. Apesar das queixas frequentes sobre a queda da libido, Epstein demonstrava resistência a iniciar terapias hormonais.

Em uma mensagem enviada a um médico na madrugada de 24 de abril de 2015, ele escreveu que tinha um padrão de sono irregular e questionou se o prolongado déficit hormonal estaria afetando seu organismo de forma mais intensa.

Pênis deformado

Os arquivos ainda mencionam que, em 2012, Epstein recebeu um e-mail enviado por uma conta identificada como “Dr. Maxman”, que oferecia medicamentos com a promessa de aumento peniano. No entanto, não há informações que confirmem se ele chegou a utilizar o produto.

A suposta questão peniana do bilionário foi corroborada por uma das suas vítimas, que declarou publicamente que Epstein tinha um órgão genital “gravemente deformado”, com um formato semelhante ao de um limão ou de um ovo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deformidade peniana ISTs Jeffrey Epstein saúde sexual testosterona

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jeffrey Epstein ao lado de Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e cúmplice
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Jeffrey Epstein ao lado de Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e cúmplice
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Jeffrey Epstein ao lado de Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e cúmplice
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Jeffrey Epstein ao lado de Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada e cúmplice
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x