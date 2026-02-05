Menu
SAÚDE
SAÚDE

Sinal de alerta? Veja como a cera do ouvido pode indicar câncer

Descoberta na cera do ouvido pode revolucionar a medicina preventiva

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/02/2026 - 19:45 h

O Cerumenograma analisa as assinaturas químicas da cera auricular
Uma descoberta liderada por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, promete transformar a forma como o mundo encara o diagnóstico oncológico.

A técnica, batizada de Cerumenograma, utiliza a análise da cera do ouvido (cerúmen) para identificar alterações metabólicas ligadas ao câncer antes mesmo dos exames tradicionais ou sintomas físicos aparecerem.

O estudo, publicado na renomada revista Scientific Reports, do grupo Nature, utilizou uma matriz rica em lipídios e compostos químicos presentes no ouvido para mapear a saúde do organismo de forma não invasiva.

Como funciona o Cerumenograma?

Diferente de biópsias ou exames de imagem complexos, o Cerumenograma analisa as assinaturas químicas da cera auricular. Durante a pesquisa, que contou com 751 voluntários, a técnica apresentou resultados surpreendentes:

Em cinco pessoas que se consideravam saudáveis, o exame de cera detectou substâncias atípicas. O diagnóstico de câncer foi confirmado posteriormente por exames clínicos tradicionais.

Baixa testosterona e pênis deformado: conheça os problemas de Epstein
Câncer do colo do útero: Novo exame usa sangue menstrual para detecção
Famosa bebida de Carnaval pode provocar mal súbito; entenda o risco

Nos 531 pacientes já diagnosticados, a técnica acertou 100% dos casos. O método conseguiu distinguir entre tumores benignos e malignos, além de apontar estados de remissão.

Diagnóstico antes do estadiamento clínico

O grande trunfo do Cerumenograma é a capacidade de "enxergar" a doença antes do primeiro estadiamento clínico. Detectar o câncer nestas fases iniciais eleva drasticamente as chances de cura, torna o tratamento menos agressivo e reduz os custos para o sistema de saúde.

Além da oncologia, os cientistas já estão expandindo os testes para o diagnóstico de outras patologias graves, como:

  • Diabetes;
  • Mal de Alzheimer;
  • Doença de Parkinson.

O futuro da prevenção no SUS

Apesar dos resultados promissores, a técnica ainda precisa percorrer o caminho de validação junto à Anvisa e ao Ministério da Saúde. A expectativa é que o Cerumenograma se torne uma ferramenta de triagem barata e acessível na rede pública de saúde.

Ao transformar um resíduo corporal comum em uma matriz de dados vitais, a ciência brasileira abre portas para uma medicina preventiva mais democrática e eficiente, focada em salvar vidas através da antecipação.

