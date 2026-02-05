SAÚDE
Câncer do colo do útero: Novo exame usa sangue menstrual para detecção
Estudo aponta eficácia semelhante ao Papanicolau com coleta feita em casa
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
Uma descoberta publicada nesta quarta-feira, 4, no prestigiado Jornal Médico Britânico (BMJ) traz uma nova esperança para a saúde feminina. Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, na China, indicam que o sangue menstrual pode ser utilizado como uma ferramenta eficaz e menos invasiva para a detecção precoce do câncer do colo do útero.
O método, que permite a coleta em ambiente doméstico, apresentou resultados de sensibilidade comparáveis aos do tradicional exame de Papanicolau, o atual padrão-ouro de rastreamento da doença.
Como funciona o novo teste?
A pesquisa acompanhou mais de 3 mil mulheres e comparou amostras coletadas por profissionais de saúde com o sangue menstrual recolhido pelas próprias pacientes em casa, utilizando pequenos absorventes específicos.
Os resultados foram surpreendentes:
- O exame com sangue menstrual identificou 94,7% das lesões de alto grau, enquanto o método tradicional registrou 92,1%.
- O teste foi capaz de rastrear o vírus HPV com desempenho semelhante ao Papanicolau.
- Ambos os métodos apresentaram 99,9% de certeza nos resultados negativos para lesões graves.
Fim do desconforto no rastreamento?
Atualmente, o câncer do colo do útero é o tumor ginecológico mais comum no Brasil e a principal causa de morte por câncer em mulheres na América Latina. Muitas pacientes, no entanto, deixam de realizar o preventivo por medo, vergonha ou desconforto físico.
Leia Também:
A grande vantagem do uso do sangue menstrual é a possibilidade de realizar o rastreamento em casa. Especialistas acreditam que essa facilidade pode aumentar drasticamente a adesão à prevenção, alcançando mulheres que vivem em regiões remotas ou que evitam consultas ginecológicas frequentes.
O futuro da prevenção
Apesar dos dados promissores, o método ainda não substitui o Papanicolau na prática clínica imediata. Os autores do estudo reforçam que são necessários testes em diferentes populações e países antes da adoção oficial. No entanto, o avanço sinaliza um futuro onde o diagnóstico do câncer do colo do útero será mais acessível, humano e ágil.
Detectar o HPV e alterações celulares antes que evoluam para um quadro maligno continua sendo a melhor forma de salvar vidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes