ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Influenciadora é diagnosticada com câncer raro ligado ao silicone

Tipo de câncer pode ser ligado a implantes mamários pode surgir anos depois do procedimento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/02/2026 - 14:37 h

Influenciadora é diagnosticada com linfoma ligado ao silicone
Influenciadora é diagnosticada com linfoma ligado ao silicone -

Um crescimento repentino de uma das mamas fez com que a influenciadora e comediante Evelin Camargo buscasse atendimento médico no final de dezembro de 2025 pensando ser uma ruptura em seu silicone, porém, o desfecho foi um câncer raro.

Após exames de imagem, os médicos constataram que seu implante estava intacto, mas a presença de um líquido ao redor da prótese chamou a atenção dos médicos, visto que não é um caso comum anos após a cirurgia.

Por conta do achado, a equipe resolveu investigar, com isso, a influenciadora precisou passar por um processo de punção para a retirada do líquido e a realização de exames laboratoriais.

O resultado identificou um linfoma anaplásico de grandes células associado a implantes mamários, conhecido pela sigla BIA-ALCL.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Evelin disse que o linfoma estava preso à cápsula que envolve a prótese, e, que o tratamento indicado seria a remoção do silicone.

Ela ainda disse que a decisão de tornar o diagnóstico público foi para não gerar medo, mas sim um alerta para que as mulheres fiquem ligadas à alterações inesperadas nas mamas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Evelin Camargo (@evelincamargo)

Entenda o que é o BIA-ALCL

Por mais que o BIA-ALCL surja na mama, ele não é considerado um câncer de mama. Na verdade ele se trata de um linfoma, um tipo de câncer que é gerado nas células do sistema linfático.

O BIA-ALC é considerada uma doença rara, estudos científicos estimam que a incidência média é de um caso a cada 30 mil mulheres com implantes mamários.

Vale ressaltar que esse número pode variar de acordo com o país, tipo de prótese e tempo de uso.

O intervalo entre a colocação do implante e o diagnóstico costuma ser longo, geralmente o linfoma surge entre sete e dez anos após a cirurgia, embora possa aparecer antes ou depois desse período.

x