ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Conheça o hotel de luxo envolvido em disputa de casal famoso

Polêmica repercutiu nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/02/2026 - 18:55 h

Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo -

Lívia Andrade repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira, 3, após registrar uma ocorrência envolvendo assédio sexual, violência doméstica, perseguição e violência patrimonial. Em meio à polêmica, a apresentadora tenta reaver bens adquiridos durante o período em que esteve casada com o empresário Marcos Araújo.

Entre os patrimônios citados está um hotel de luxo localizado na serra catarinense, comparado pelo ex-casal, em 2025. Na época, Lívia Andrade revelou que a aquisição do imóvel estava relacionada à tentativa de superar um trauma vivido nas proximidades da região.

Após o rompimento e os desdobramentos judiciais, a apresentadora não consegue ter acesso à propriedade, por determinação do empresário.

Sobre o hotel

Localizado no município de Bom Retiro (SC), o Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo, cercada por um vasto terreno natural, com árvores e montanhas. Construído em 2009, o espaço conta com quartos aconchegantes e áreas comuns como sala com lareira, restaurante e até um piano antigo.

O hotel também oferece uma área de spa, com banho turco e hidromassagem. Na parte externa, há um terraço com piscina e ofurô, com vista privilegiada para a exuberante natureza da região. As diárias no local giram em torno de R$ 1 mil.

Veja fotos do hotel de luxo:

Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo | Foto: Reprodução| Instagram
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo | Foto: Reprodução| Instagram
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo | Foto: Reprodução| Instagram
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo | Foto: Reprodução| Instagram
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo | Foto: Reprodução| Instagram
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo
Hotel Curucaca tem estilo rústico e lembra uma cabana de luxo | Foto: Reprodução| Instagram

